Etienne Guéreau, l'art de l'imprévu

L’album “So Predictable” qui paraît chez Arts Culture Europe/Inouïe Distribution, réunit pour la première fois Étienne Guéreau au piano et à la composition, Marc Buronfosse à la contrebasse et Gautier Garrigue à la batterie.

Au sommaire aujoud'hui

Etienne Guéreau à la Une

“So Predictable” d’Etienne Guéreau, renoue radicalement avec l’interplay et cherche à instaurer un dialogue permanent entre les instruments. Les plages d’écoute mutuelle (voire les silences) sont nombreuses et interpellent l’auditeur, jouent avec ses attentes. Au rebours d’une escalade technique ou d’une volonté de puissance, les voix se combinent, opèrent en écho, révèlent des perspectives inédites à l’autre.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Sheila Jordan - Comes Love : Lost Session 1960

Jazz Agenda article Jazz Agenda (semaine du 20 au 26 septembre 2021)

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Antoine Pierre et Urbex - Hommage à Miles Davis samedi 25 septembre à 19h30 au Studio 104 à la Maison de la Radio & de la Musique à Paris (75) dans le cadre des concerts Jazz sur le Vif de Arnaud Merlin. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

à gagner pour le concert de samedi 25 septembre à 19h30 au Studio 104 à la Maison de la Radio & de la Musique à dans le cadre des concerts Jazz sur le Vif de Arnaud Merlin. Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails. 2 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Legraux Tobrogoï vendredi 24 septembre à 21h au Taquin à Toulouse (31). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Avec ce titre, “so predictable”, en forme de jeu de mots, c’est le concept même d’attente qui se trouve questionné. Où le prévisible s’arrête-t-il, comment cède-t-il la place à l’imprévisible ?

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Étienne Guéreau est également romancier. Rien d’étonnant à ce que son esthétique fasse la part belle à la narration, à une vision presque littéraire de la création musicale. Chaque titre de “So Predictable” raconte une histoire ; chaque mélodie incarne un personnage, parfois ingénu, parfois truculent, toujours complexe ; chaque solo offre une digression, une incursion dans un univers complémentaire, adossé au thème et presque bâti selon les règles classiques du récit : initiation, doute, erreurs, rebondissements, apothéose, transformation. Un arc narratif assez swing, en somme.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Outre un plaisir tangible, le trio apporte un soin particulier au toucher, à la frappe, et l’on découvre au fil de l’écoute une façon délicate et personnelle de modeler les plans sonores. Loin des bavardages véloces ou des artifices dynamiques, la virtuosité de So Predictable est ailleurs, constitutive d’un métissage des couleurs harmoniques et d’une approche débarrassée des postures, entièrement mise au service d’un propos… finalement assez imprévisible.

Étienne Guéreau Après des études classiques de piano et d’écriture au conservatoire Niedermeyer, Étienne Guéreau rencontre Bernard Maury qui bouleverse son langage musical – il prendra sa succession au sein de la Bill Evans Piano Academy. À l’aise dans de multiples univers, en particulier comme sideman, il accompagne aussi bien Georges Paczynski que Guy Marchand en passant par Hervé Meschinet et de nombreux autres artistes. Son jeu et sa maîtrise de l’harmonie ont notamment été salués par Clare Fischer (maître qu'il partage avec Bojan Z), Enrico Pieranunzi ou encore Richard Galliano.

Également auteur, il a publié des nouvelles, des romans (dont “Le Clan suspendu” aux Éditions Denoël qui a obtenu le prix des lycéens Prince Pierre de Monaco) et des ouvrages techniques comme “En Harmonie”, méthode parue aux éditions Outre Mesure puis en anglais chez Hal Leonard.

Marc Buronfosse Marc Buronfosse est actif sur la scène jazz parisienne depuis près de 30 ans, après avoir étudié le jazz à la New School of Music de NYC : membre du Bojan Z Quartet, Stéphane Guillaume Quartet, Gueorgui Kornazov Quintet, Stéphane Tsapis Trio, Jasser Haj Youssef, Toufic Farroukh, Issa Murad, René Aubry, Jacques Loussier...

Il dirige ses propres groupes dont le Sounds Quartet avec Benjamin Moussay, Jean-Charles Richard et Antoine Banville, et le groupe ÆGN où il y joue la Fender VI dans un univers inspiré par la mer Égée. Plusieurs albums ont été publiés, mettant en avant ses qualités de compositeur.

Gautier Garrigue Après des études de batterie et de guitare au conservatoire de Perpignan, Gautier Garrigues’installe à Paris et se fait rapidement un nom dans la scène du jazz français et international. Il joue et enregistre avec Flash Pig, Henri Texier, David Enhco Quartet, Seamus Blake French Quartet, The Drops, Baptiste Trotignon Old And New Blood, Franck Amsallem Quartet, mais aussi Yaron Herman, Vincent Peirani, Michel Portal, Émile Parisien, Thomas Enhco, Logan Richardson, Walter Smith, Christian Scott, Chris Cheek, Jakob Bro, Uri Caine, Ben Van Gelder... Sideman très demandé, Il a déjà enregistré une quarantaine d’albums et joué dans des salles ou des festivals prestigieux à travers le monde.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Etienne Guéreau