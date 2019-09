Erroll Garner, les 12 travaux d'Octave

Au sommaire aujourd'hui

Erroll Garner à la Une

Invités :

Christian Sands , compositeur, pianiste

, compositeur, pianiste Peter Lockhart, producteur et vice-président de Octave

La réédition comprend des masters originaux nouvellement restaurés, remixés et remasterisés avec soin par l'équipe de producteurs et d'ingénieurs d'Octave, lauréats d'un Grammy Award. En plus, Octave a choisi d'inclure un bonus inédit dans chaque album ! Car comme le dit le producteur Peter Lockhart : « c’est vraiment choquant et en même temps, l’une des grandes joies de ce travail, que de découvrir ces chansons tout à fait abouties rester dans les tiroirs ».

Tout au long de ses 40 ans de carrière, Erroll Garner a publié plus de 200 compositions, dont le fameux Misty ; depuis 1954, à l’exception du Satin Doll de Duke Ellington, aucune autre composition n’a été enregistrée autant de fois que Misty par des artistes de jazz ! À noter qu’une version studio inédite de Misty sortira dans une prochaine réédition (« Gemini »).

Tous ces albums appartenaient à Erroll Garner, par le biais d’Octave Records et ont fait l'objet d'une licence, à l’époque de leur première sortie, sur divers labels emblématiques, notamment MGM, ABC, Philips, Mercury, Reprise, MPS, etc. Il est maintenant temps de démêler sa discographie et de remettre chacun de ces 12 disques dans leur état artistique original. Les 8 autres rééditions (« A Night at the Movies », « Campus Concert », « That’s My Kick », « Up in Erroll’s Room », « Feeling is Believing », « Gemini », « Magician », « Gershwin & Kern ») sortiront entre juin 2020 et juin 2021 pour que le cycle soit complet au moment de la célébration du centenaire de la naissance d’Erroll Garner (15 juin 1921).

