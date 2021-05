Éric Séva sur la route

Dans sa formule de prédilection, le saxophoniste Éric Séva dans un trio acoustique et épuré où la musique circule à grands flots. “Résonances” paraît chez Laborie Jazz.

"Je n'ai pas le sentiment d'appartenir à une musique mais d'être inspiré par toutes les musiques dans un besoin constant « d'itinérance sonore ». Qu'elles soient savantes, populaires ou traditionnelles, ces musiques nourrissent un nomadisme artistique dont l'écriture et l'improvisation sont le fil rouge de ces « conversations» que j’aime partager avec le public". Éric Séva

La rencontre est l’essence même de la musique, particulièrement des musiques du monde et du jazz. C’est d’elle que découle l’improvisation, un art délicat guidé par une entente absolue. Éric Séva en avait conscience lorsqu’il a créé ce trio en réunissant Kevin Reveyrand et Jean-Luc Di Fraya. Bien des points rassemblent les membres de cette formation : des racines artistiques profondes, une terre musicale nourricière qui leur a chevillé au corps la passion des conversations mélodiques et rythmiques issues des musiques populaires, et un don commun pour le partage, entre eux comme avec le public. Une rencontre idéale autour du jazz et des musiques du monde. Dès la première rencontre, leurs affinités se sont épanouies. Ce trio est une évidence : jouer, improviser, partager, voyager.

Éric Séva

C’est indéniablement à son parcours atypique qu’Éric Séva doit la curiosité qui alimente sa boulimie créative. Nulle surprise, alors, de découvrir que les mots croisement, carrefour ou métissage traversent un univers perpétuellement enrichi par ses voyages. Si le jazz et les musiques improvisées sont la priorité créative d’Éric Séva, ainsi que l’illustre son séjour au sein de l’Orchestre National de Jazz de Franck Tortiller entre 2005 et 2008, il n’a jamais renoncé au plaisir de la découverte en participant à l’enregistrement de plus d’une centaine d’albums porteurs de signatures aussi diverses que Didier Lockwood, Chris Réa, Thomas Fersen, David Krakauer, Henri Salvador, Michel Legrand, Sylvain Luc, ou encore Khalil Chahine. Et si Éric a toujours privilégié dans son parcours le jazz et l’improvisation, c’est précisément parce que le métissage et la liberté en sont l’essence même.

Première manifestation de cette ouverture, l’album « Folklores imaginaires », sorti sur le label Le Chant du Monde, lui permet en 2005 d’aborder la composition de la même façon que l’improvisation, au rythme de la danse intérieure qui l’anime. Le recueil « Espaces croisés » prend le relais quatre ans plus tard. Les projets se sont enchaînés depuis, tout d’abord avec « Nomade sonore » (en 2015), dont chaque note raconte le besoin d’itinérance de son créateur, puis avec « Body & Blues » (en 2017), une conversation avec le blues, par-delà les cultures. Par son approche mélodique, ce travail a ouvert la voie à l’aboutissement d’une décennie féconde, avec « Mother of Pearl » (sorti en septembre 2020), et l’affirmation d’un choix esthétique autour des saxophones baryton et soprano. Sur cette lancée, il signe sur le label Laborie Jazz pour ses deux prochains projets. Le début de l’année 2021 le verra ainsi renouer avec le saxophone ténor dans son trio Triple Roots, sa formule de prédilection, pour l’album « Résonances » (sortie le 14 mai 2021). À l’image du rêve, la musique d’Éric Séva est un condensé d’imaginaire qui autorise ce partenaire essentiel qu’est le public à voyager librement dans son sillage.

Kevin Reveyrand

Il participe à de nombreux projets musicaux en tant que bassiste, contrebassiste, compositeur ou arrangeur. Depuis une vingtaine d’années, il se produit sur les plus prestigieuses scènes du monde et est régulièrement sollicité en tant que sideman pour des séances de studio. Il a tourné notamment avec Christopher Cross, Charles Aznavour, Asa... Il a également travaillé comme producteur, compositeur ou arrangeur sur plusieurs albums, notamment avec Fabrice Legros, Asa, Ivan Jullien Big Band, Tipari ou François Buffaud.

Jean-Luc Di Fraya

Issu d’une famille de musiciens, Jean-Luc Di Fraya a suivi ses études de batterie au conservatoire Giacontino. Il rentre au Conservatoire National de Région de Marseille pour y poursuivre des études classiques. En 1992, il crée une compagnie de spectacles de rue, Shaan. Il se produit par la suite avec de nombreux artistes, particulièrement apprécié pour sa polyvalence et l’onirisme de son chant : le guitariste Louis Winsberg, Loy Ehrlich, Didier Malherbe, Éric Löhrer, le saxophoniste Raphaël Imbert, Céline Bonacina, Kevin Reveyrand, Éric Séva, la pianiste Perrine Mansuy, l’accordéoniste Christophe Lampidecchia, Éric Longworth... Actuellement on peut l’écouter au sein du Hadouk Quartet avec Loy Ehrlich, Didier Malherbe et Éric Löhrer, dans Triple Roots, avec Rosemary Stanley et l’ensemble Contraste, ainsi que Raphaël Imbert, dans les projets Music is my Hope et Bach-Coltrane.

