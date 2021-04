Enzo Carniel & Filippo Vignato, arias en Toscane

Un vent de liberté souffle sur le premier album du duo formé par le pianiste Enzo Carniel et le tromboniste Filippo Vignato : "Aria", dialogue silencieux et vibrant.

Enzo Carniel & Filippo Vignato à la Une

Né de l’envie chez Enzo Carniel et Filippo Vignato de créer un espace sonore qui se remplirait autant de mélodies que de silences, un lieu d’écoute, de dialogue et de recueillement, “Aria” est de ces disques rares qui renferment des mondes entiers.

Silent Room, le duo formé par Enzo Carniel et Filippo Vignato est une conversation. Entre le piano du premier et le trombone du deuxième, deux forces vives de la scène jazz européenne ; entre la France et l’Italie ; entre l’acoustique et l’électronique. Un dialogue patient initié sur les bancs du conservatoire, à Paris, qui s’est nourri de la musique du tromboniste allemand Albert Mangelsdorff (auquel le duo a rendu hommage pour un concert à la Cité des arts en 2014) et de moments musicaux partagés en groupe (le sextet d’Enzo Carniel au festival Jazz à la Villette notamment) ou à deux - pour de nombreux concerts donnés des deux côtés des Alpes - avant de parfaire sa grammaire commune, de donner naissance à son propre répertoire, de créer son propre espace.

Ce premier album, “Aria”, qui paraît sur le label franco-japonais Menace, a été enregistré dans l’écrin de la Villa Cicaletto en Toscane, dont le duo a fait sa Silent Room, en septembre 2019. Enzo Carniel sortait tout juste des séances qui donneraient lieu à “Wallsdown” (sur Jazz & People en 2020), le troisième disque élégiaque de son projet House of Echo et Filippo Vignato d’un duo intense enregistré en live avec le violoncelliste américain Hank Roberts (“Ghost Dance”, sur CamJazz en 2019).

L’album est porté par des mélodies simples, des fils ténus sur lesquels les deux improvisateurs qui ont lentement appris à se connaître sillonnent et laissent s’exprimer leur voix. Le mot aria peut faire référence à l’ouverture des variations Goldberg de Bach, aux airs d’opéras chantés, mais surtout à toute mélodie expressive qui développe l’imaginaire. L’aria c’est aussi l’air en italien : l’air qui vient du souffle, l’air qui remplit la pièce, l’air qui vibre et se transforme en son. Le répertoire est donc ce recueil d’arias composés par les deux musiciens.

Certes, le duo prône avec cet album son héritage jazz - celui de l’improvisation et de la conversation, de la liberté et de la virtuosité - et se revendique de Carla et Paul Bley, de Keith Jarrett, de Gary Valente, d’Albert Mangelsdorff, d’Ornette Coleman ou de John Surman. Mais il explore aussi les couleurs contemporaines de la musique électronique, l’ambient et le minimalisme japonais. L’utilisation du piano préparé, du Fender Rhodes et des synthétiseurs vient colorer l’espace sonore du piano et du trombone acoustiques. La composition éponyme qui ouvre l’album en acoustique, le referme d’ailleurs dans une version électronique, éclairant le cheminement du duo entre les deux univers.

Dans la composition presque végétale In All Nilautpaula, Enzo Carniel évoque le nénuphar (en sanskrit) venant purifier l’eau qui l’entoure. Sur Babele, Filippo Vignato invoque la grande question du langage : grâce aux Arias, aux mélodies donc, le langage devient universel par la musique, et seule l’expérience sensorielle compte.

Filippo Vignato (trombone)

Enzo Carniel (piano)