Enrico Rava, la fièvre d'Anvers

Il est l’un des phares de la scène européenne depuis plus d’un demi-siècle. Avec “Edizione Speciale”, Enrico Rava livre son concert du Jazz Middleheim d’Anvers en 2019. Sortie chez ECM.

Au sommaire aujourd'hui

Enrico Rava à la Une

Le trompettiste Enrico Rava aura joué le rôle de mentor auprès de générations successives de jeunes musiciens italiens.

Pour “Edizione Speciale”, Enrico Rava réunit une fois encore une équipe de jeunes improvisateurs talentueux qui accompagnent avec ferveur et enthousiasme la profusion de ses idées mélodiques, tout en profitant des espaces de libertés générés par les formes ouvertes d’une musique en métamorphose continuelle. À ses côtés, des figures familières de la scène transalpine tels que le saxophoniste Francesco Bearzatti, le pianiste Giovanni Guidi ou le guitariste Francesco Diodati, tous leaders par ailleurs, mais aussi deux jeunes trentenaires comme le batteur Enrico Morello et le contrebassiste Gabriele Evanlegista.

Pour l’occasion, Enrico Rava a mis au répertoire du concert quelques thèmes extraits de ses précédents enregistrements (“Enrico Rava Quartet” de 1978 et “Wild Dance” de 2015), ainsi qu’une interprétation inspirée de Once Upon a Summertime – le titre anglais de la chanson de Michel Legrand La valse des lilas – plus une nouvelle version de l’immortel thème cubain Quizás, Quizás, Quizás (extrait du communiqué de presse)