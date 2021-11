en direct et en public de Éclats d'Émail à Limoges, avec Yaron Herman

En public et en direct du festival Eclats d'Email à Limoges.

Au sommaire aujourd'hui

Invités :

Yaron Herman, pianiste, comositeur

Jean-Michel Leygonie, directeur du festival

en savoir plus événement Éclats d'Email Jazz Festival - Édition 2021

2 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Biréli Lagrène & Lionel Loueke vendredi 19 novembre à 20h30 à la Briqueterie à Schiltigheim (67) dans le cadre de Jazzdor. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 2 premiers mails.

pour le concert de vendredi 19 novembre à 20h30 à la Briqueterie à dans le cadre de Jazzdor. Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 2 premiers mails. 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Brad Mehldau vendredi 19 novembre à 20h à l'Opéra de Limoges (87) dans le cadre du festival Eclats d'Email. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Programmation musicale

Yaron Herman « Variations »

Facing Him (var. 2) (Yaron Herman)

Laborie Jazz 01

Brad Mehldau « Seymour Reads the Constitution »

Great Day (Paul McCartney)

Nonesuch 7559793443

Ella Fitzgerald, Count Basie « Ella and Basie ! »

Them There Eyes (Maceo Pnkard, Doris Tauber, William Tracey)

Verve 539059-2

John Dennis « The Debut Session »

Seven Moons (John Dennis)

Fresh Sound 1106