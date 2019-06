en direct du 40ème Festival International de Jazz de Montréal, avec Richard Galliano

Au sommaire aujourd'hui

en direct de la 40ème édition Festival International de Jazz de Montréal

Invité :

Richard Galliano, accordéoniste, compositeur

Hier soir, Richard Galliano ouvrait cette édition très spéciale, avec une pluie de stars, au Théâtre Maisonneuve. En deux parties. D'abord en duo avec le contrebassiste Ron Carter, 27 ans après leur dernière rencontre, en se partageant les compositions. Un sommet de virtuosité, de glissandos maitrisés, de pianissimos exubérants et de jeu complice. Ensuite avec le Quatuor Molinari augmenté du contrebassiste Eric Lagacé, pour un hommage inédit à Michel Legrand tout en émotion contenue.

Le Festival International de Jazz de Montréal a été fondé en 1979 par Alain Simard en association avec André Ménard, Denyse McCann et Alain de Grosbois, dans le but de faire découvrir au grand public les meilleurs musiciens de la planète. Organisme à but non-lucratif depuis 1981, son mandat est de populariser le jazz et ses musiques cousines grâce à son volet de spectacles extérieurs gratuits et sa large diffusion, en plus d'être une attraction touristique majeure pour Montréal et un tremplin pour ses musiciens.

Le Festival compte la présence de 1 000 concerts activités et animations - dont les 2/3 gratuits -, une quinzaine de scènes intérieures (de 300 à 3000 places) et une dizaine extérieures ! Le tout sur un site unique au monde, ouvert de midi à minuit et conçu pour répondre à tous les besoins des festivaliers, tenant sur quatre blocks, au beau milieu d’un centre-ville fermé à la circulation automobile.

Consacré par le Guinness World Records comme le festival de jazz le plus important de la planète, le Festival International de Jazz de Montréal est, depuis 40 ans, synonyme de passion musicale. Bref, c'est dans la métropole francophone d’Amérique que, chaque année, pendant dix jours, bat le coeur de la planète jazz ! On y repère les nouveaux talents, on y consacre celles et ceux qui accèdent à une stature internationale, on y invente des associations inédites qui s’avèrent souvent fécondes et on y écoute dans des conditions acoustiques parfaites nombre de stars programmées ailleurs dans des lieux inaudibles…

, © FIJM

Richard Galliano duo avec Ron Carter

Richard Galliano (accordéon)

Ron Carter (contrebasse)

Richard Galliano, Ron Carter

Einbahnstrasse (Ron Carter)

Enregistré au Théâtre Maisonneuve le 26 juin 2019

Richard Galliano, Ron Carter Billie (Richard Galliano)

Enregistré au Théâtre Maisonneuve le 26 juin 2019

Richard Galliano, Ron Carter Waltz For Nicky (Richard Galliano)

Enregistré au Théâtre Maisonneuve le 26 juin 2019

Richard Galliano, Ron Carter Blues For D.P. (Ron Carter)

Enregistré au Théâtre Maisonneuve le 26 juin 2019

Hommage à Michel Legrand avec Richard Galliano et le Quatuor Molinari

Richard Galliano (accordéon, accordina)

Éric Lagacé (contrebasse)

Quatuor Molinari :

Olga Ranzenhofer, Antoine Bareil (violon)

Frédéric Lambert (alto)

Pierre-Alain Bouvrette (violoncelle)

Richard Galliano, Quatuor Molinari, Eric Lagacé

Un été 42 (Michel Legrand)

Enregistré au Théâtre Maisonneuve le 26 juin 2019

Richard Galliano, Quatuor Molinari, Eric Lagacé Le Messager (Michel Legrand)

Enregistré au Théâtre Maisonneuve le 26 juin 2019

Richard Galliano, Quatuor Molinari, Eric Lagacé Un Portrait de Barbara (Richard Galliano)

Enregistré au Théâtre Maisonneuve le 26 juin 2019

Richard Galliano, Quatuor Molinari, Eric Lagacé

Valse à Margaux (Richard Galliano)

Enregistré au Théâtre Maisonneuve le 26 juin 2019

Richard Galliano, Ron Carter

Tango pour Claude (Richard Galliano)

Enregistré au Théâtre Maisonneuve le 26 juin 2019