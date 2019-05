En direct de l'Europajazz Festival du Mans, avec Michel Portal, Lionel Loueke et Benjamin Flament

Au sommaire aujourd'hui

En public et en direct du Magic Mirrors au Mans dans le cadre des 40 ans de l'Europajazz.

Invités :

Michel Portal , clarinettiste, saxophoniste, compositeur

, clarinettiste, saxophoniste, compositeur Lionel Loueke , guitariste, compositeur

, guitariste, compositeur Benjamin Flament , percussionniste, compositeur

, percussionniste, compositeur Armand Meignan, directeur du festival

Programmation musicale

Michel Portal « Any Way »

Sons mêlés (Michel Portal)

Label Bleu 6544

Lionel Loueke « The Journey »

Molika (Lionel Loueke)

Aparté 184

Lubos Soukup « Zeme »

Na Bilé hore (On the White Mountain) (Trad. tchèque, arrt L. Soukup)

Animal 064-2

Verneri Pohjola, Mika Kallio « Animal Image »

Foxply (Verneri Pohjola, Mika Kallio)

Edition 1107

Heo Trio « Sherpa »

Soul to Soul (Mala Waldron, Heo)

Cristal 275

Hasse Poulsen « Before You Fall »

Before You Fall (Hasse Poulsen)

Das Kapital 52

John Surman « Upon Reflection »

Filigree (John Surman)

ECM 1148

Sylvain Rifflet « Mechanics »

Mechanics (Sylvain Rifflet)

Jazz Village 570089

Chris McGregor « In His Good Time »

Mngqusho (Chris McGregor)

Ogun 38