Emmet Cohen, le stride enjambe le futur

Le son du piano stride évoque de façon très vivante des scènes du passé : les boîtes de nuit du Harlem des “roaring twenties”, la raucité du son des années d’émergence du jazz, le burlesque des fous du cinéma muet qui prennent des risques acrobatiques. Mais si chez Emmet Cohen, le passé est toujours présent, il s’ouvre sur un avenir toujours possible.

Dans “Future Stride”, Emmet Cohen revisite l'une des premières formes du jazz en évitant soigneusement le pittoresque du pastiche rétro, en respectant méticuleusement le lexique du genre mais en le propulsant dans le contexte d’une musique "moderne".

Ce nouvel album fait suite à la victoire de Emmet Cohen aux American Pianists Awards de 2019. Il a reçu un prix en espèces et deux ans de promotion et de soutien de carrière d'une valeur de plus de 100 000 dollars, ce qui en fait l'un des prix les plus convoités dans le monde de la musique et le plus important pour les pianistes de jazz américains. Le contrat d'enregistrement de Emmet Cohen avec Mack Avenue faisait également partie du prix de l'American Pianists Association. Emmet Cohen rejoint ainsi au palmarès d'anciens lauréats tels que Sullivan Fortner, Aaron Diehl, Dan Tepfer et Aaron Parks, parmi d'autres.

Pour ce projet, Emmet Cohen a rassemblé un groupe avec ses partenaires de longue date de la section rythmique, le bassiste Russell Hall et le batteur Kyle Poole, ainsi que deux des voix les plus fortes du jazz actuel, le trompettiste Marquis Hill et la saxophoniste Melissa Aldana.

"Je trouve que tout grand art peut être considéré comme moderne", explique Emmet Cohen. "Chaque fois que vous écoutez Stravinsky ou que vous regardez Stanley Kubrick, que vous lisez Shakespeare ou que vous regardez Picasso, cela reste l'art le plus moderne et le plus génial que vous puissiez trouver. Pour moi, le piano stride appartient à cette catégorie ; la musique d'Art Tatum, de Earl "Fatha" Hines et Willie "The Lion" Smith a des implications qui peuvent toucher profondément les gens aujourd'hui".

En ce sens, la musique de “Future Stride” relie viscéralement la deuxième décennie de notre siècle à celle du siècle précédent, dissipant les brumes du temps. Pour tous ceux qui pourraient reléguer les pionniers du jazz à un passé archaïque, Emmet Cohen présente un argument percutant dès l’ouverture avec Symphonic Raps, une pièce que Louis Armstrong a enregistrée avec le Carroll Dickerson Orchestra à la fin des années 20 et qui a rarement, voire jamais, été reprise depuis. L'interprétation époustouflante du trio garantit qu'il ne reste pas le moindre grain de poussière sur la mélodie. Emmet Cohen la compare à "un groove hip-hop. Cet air résume la façon dont notre trio communique la joie".

La chanson titre - écrite par Emmet Cohen et Kyle Poole - apporte la contribution de Emmet Cohen à la tradition, le pianiste engageant un dialogue à rebours avec ses camarades du trio, incarnant le concept de l'album de manière audacieuse et fougueuse. Il a également repris You Already Know, une de ses compositions écrites peu après son arrivée à New York, et cette version en quintette reflète sa réaction au rythme effréné de la ville. Duke Ellington avait composé Pitter Panther Patter pour mettre en valeur le puissant bassiste de son orchestre, Jimmy Blanton, et Emmet Cohen l'utilise à des fins similaires, en mettant en lumière l’agilité de Russell Hall.

Là où “Future Stride” commence par un morceau enregistré il y a près d'un siècle, il se termine par un Little Angel qui pointe explicitement vers l'avenir, avec cette influence R&B qui colore une grande partie de la musique de Emmet Cohen. Le fait qu'un auditeur puisse difficilement désigner l'un ou l'autre de ces pôles comme étant plus "démodé" ou plus "tourné vers l'avenir" rend l'argument de Emmet Cohen plus éloquent que les mots ne le pourraient jamais : si l'émotion est transmise du musicien à l’auditeur, cette émotion peut vivre dans n’importe quel présent.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)