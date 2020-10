Ella Fitzgerald, les inédits de Berlin 1962

Le concert inédit de Ella Fitzgerald à Berlin le 25 mars 1962, ressort des cartons où il avait été oublié.

The First Lady of Song revient à Berlin dans la foulée de ses triomphes du 13 février 1960 “Ella in Berlin” et du 11 février 1961 “Ella Returns to Berlin”. Nous sommes le 25 mars 1962 au Sportpalast de Berlin et cet enregistrement était jusqu'alors inconnu. Il a été découvert dans la collection personnelle de Norman Granz. Ella Fitzgerald y livre l'une des performances live les plus puissantes de l'époque.

Les deux années précédentes, un guitariste s’était joint au trio piano-contrebasse-batterie qui l’accompagnait. Jim Hall en 1960 et Herb Ellis l’année suivante. Cette fois, la sobriété est de mise avec seulement son inséparable Paul Smith au piano (de 1958 à 1979), Wilfred Middlebrooks à la contrebasse (il restera avec Ella de 1958 à 63) et Stan Levey à la batterie (succédant à Gus Johnson).

La tournée européenne de 1962 avait démarré à l’Olympia à Paris. Le pianiste Stan Levey, dans une interview de 1992 s’est souvenu qu’il arrivait fréquemment qu’il y ait un premier concert à 18 quelque part, s’achevant vers 21h et qu’ils filent immédiatement prendre un avion pour donner un second concert à minuit à 600 km de là. Il se souvient notamment d'un concert aussi inoubliable que tardif, le 31 mars au Concertgebouw d’Amsterdam, en précisant “Nous n’avons jamais compris comment elle faisait cela depuis bien avant qu’on l'accompagne. Et cela a continué bien après. Elle n’était vraiment pas obligée de s’imposer un tel rythme, mais elle adorait ça”. Et jamais la fatigue ne transparaissait !.

Quelles audaces au passage : oser reprendre Mack The Knife, son triomphe absolu du premier Berlin ; enchaîner une seconde version de Hallelujah, I Love Him So pour tenter de dépasser la première ; revisiter le Clap Hands, Here Comes Charlie ! de ses débuts chez Chick Webb ; s’envoler sur les cimes de Mr. Paganini… Ella une fois de plus habitée par la grâce.

Alex Dutilh

Il est à noter que Cécile McLorin Salvant a réalisé une animation vidéo sur la chanson Taking A Chance on Love de ce concert de Berlin…