Elina Duni & Rob Luft, une bande son de l'Odyssée

Avec “Lost Ships” qui paraît chez ECM, le répertoire de chansons d’amour et d’exil qu’Elina Duni et Rob Luft ont initié en 2017 au moment de leur rencontre prend une nouvelle ampleur.

“Il y a des chansons qui se réfèrent au passé, avec des sons tirés des folklores albanais et méditerranéens, toujours vivaces aujourd’hui. Mais on voulait aussi explorer d’autres traditions musicales : on trouve des ballades de jazz intemporelles, des chansons françaises, des airs folks américains…”

En cours de route, la chanteuse helvético-albanaise Elina Duni et le guitariste britannique Rob Luft, ont considérablement élargi les dimensions de leur duo en accueillant le bugliste suisse Matthieu Michel et le percussionniste et pianiste britannique Fred Thomas. Tous deux ont contribué de manière significative à faire évoluer le concept global du projet.

La crise migratoire était déjà l’un des thèmes principaux explorés dans l’album d’Elina Duni “Partir”. Il est central de nouveau, notamment dans ses conséquences écologiques. Les influences du disque viennent de partout. A l’arrivée, en un large éventail de sources musicales et de références, l’album réunit des pièces traditionnelles et des compositions originales, en passant par des chansons rendues célèbres par Frank Sinatra ou Charles Aznavour. Lost Ships a été enregistré aux Studios la Buissonne dans le sud de la France en février 2020.

Elina Duni (voix)

Rob Luft (guitare)

Fred Thomas (piano, batterie)

Matthieu Michel (bugle)