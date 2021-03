Edward Perraud, un trio en hors

Partisan du don de soi, Edward Perraud revendique un parcours loin des chapelles où tout doit être possible. “Hors Temps” paraît chez Label Bleu/l’Autre Distribution le 2 avril. En avant-première dans Open Jazz.

Voici comment je m’imaginais, avec mes mots, la musique que je souhaitais inventer : Composer une musique à fleur de peau, méta sensuelle, une musique d’amour éternel, infini, un amour que l’on ressent au cœur de la nature et de l’art des humains, sans pour autant toujours en comprendre les sources. Edward Perraud

Jouer de la musique vivante pour le présent mais aussi pour une « après vie » hors d’atteinte, la malaxer, l’imaginer, la convoquer, la célébrer, nous incarner en médiums, passeurs de ces chants intemporels, hors du temps. Une musique pourtant bien réelle, physique, atmosphérique, presque en lévitation, avec pour seul tempo la connivence de l’intuition…

Tout questionner à nouveau, remettre tout le travail sur l’établi. Il faut tenter de capter l’essentiel de ce qui peut continuer après le dernier souffle. Se souvenir de notre passage, par « l’éphémérité » du son… Ce doux rêve impossible mais espéré à chaque instant.

« N’importe où ! n’importe où ! pourvu que ce soit hors de ce monde ! ». Cet extrait des Petits poèmes en prose, Les paradis artificiels “Anywhere out of the world” de Charles Baudelaire a toujours occupé une place à part dans mon imaginaire. Comme si nous pouvions nous extraire de ce monde, arrêter le temps, figer l’espace. La musique est, selon moi, la manière la plus élégante de partir, de s’échapper, en restant vivant.

La place du mot «hors» me fascine dans ce vers. J’ai creusé et j’ai trouvé ceci : on ne rattrape jamais le cheval fougueux qui court, que l’on ne voit déjà plus… hors champ (hors … horse). Le mot «hors» est apparenté à hurry (« vite ») en anglais, ross (« cheval ») en allemand, courir en français. Du proto-germanique *hursan (« cheval »), de *hrussa (« courir, coursier »), de l'indo-européen *kers (« courir »).

Finalement le présent n’est ni mesurable, ni palpable, il passe et incarne l’écrin absolu de l’instant, il insuffle, à chaque événement, le sentiment éphémère de l’éternité… Il est impossible de le dompter autrement qu’en acceptant ce qui est. Il est ce cheval qui court et nous échappe pour toujours. Quête vaine mais essentielle que d’essayer de transcrire cette impression en musique.

Hors de portée, hors lieu, hors jeu, hors la loi, hors de propos, hors règles, hors phase, hors les murs, hors catégorie, hors piste, hors sol, hors d’âge, hors série, hors service, hors norme, hors d’oeuvre, hors système, hors circuit, hors de prix, hors cadre, hors de question, hors de cause, hors format, hors de moi, hors du commun, hors pair, hors du temps… HORS TEMPS.

Puissent ces musiques, maintenant gravées, accompagner les âmes désireuses de se libérer, de voyager et d’aimer. Edward Perraud

(extrait du communiqué de presse)

Edward Perraud (batterie, percussions)

Bruno Angelini (piano)

Arnault Cuisinier (contrebasse)

Invité : Erik Truffaz (trompette)