Édouard Ferlet, la liberté, c’est les autres

Au sommaire aujourd'hui

Édouard Ferlet à la une

Le 13 mai 2017, Edouard Ferlet invite Naïssam Jalal, Sonny Troupé et Guillaume Latil au Café de la Danse pour fêter le concert de sortie de l’album “Think Back, Op. 2”. Conquis par cette rencontre ils se sont revus pour orienter leur travail d’une manière tout à fait inattendue, autour de l’improvisation idiomatique.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert du David Bressat Quintet vendredi 1er novembre à 21h00 au Crescent à Mâcon (71000) pour la sortie de leur nouvel album “True Colors”. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Au fil des rencontres musicales il est apparu évident et naturel d’aller au bout de cette introspection musicale pour enregistrer un album et faire des concerts totalement improvisés. Deux résidences de 6 jours (au Petit Faucheux à Tours et à L’Échalier à Saint Agil) leur ont permis de se côtoyer et d’apprendre à se connaître, à dialoguer, sans revendication, malgré leurs différences artistiques. Dans cette altérité, comme par magie, la musique se compose toute seule. L’auditeur devient lui-même acteur de ce qu’il entend, il assiste en temps réel à une alchimie. A ce moment présent, il « improvise » avec les musiciens, se créant ainsi son propre voyage imaginaire.

Edouard Ferlet (piano)

Naïssam Jalal (flûte, voix)

Sonny Troupé (batterie, tambour ka)

Guillaume Latil (violoncelle, voix)

En concert :

dimanche 17 novembre à 15h aux Bouffes du Nord à Paris, en piano solo dans le cadre du Marathon Pianomania

Résonance

Au même moment, co-écrit avec Émilie Moreau (thérapeute manuelle), Édouard Ferlet sortira chez les éditions Billaudot un livre intitulé « Résonance ». C’est un manuel qui associe le Do-In et la musique, et propose des pratiques au service du musicien, pour mettre en lumière l’implication du corps et son monde sensible dans le processus de la créativité. Comment faire appel à la sensitivité du corps, à l’intuition avec laquelle il nous connecte, pour nourrir l’inspiration et côtoyer encore un peu plus en soi la sensibilité et la beauté ?