Édouard Bineau, le secret des grooves tendres

Avec “Secret World”, Edouard Bineau et son quintet OSEFH engagent un virage esthétique.

L’instrumentation de “Secret World” de Edouard Bineau est inédite, sans rythmique de batterie.

Pascal Anquetil dit de ce parti pris qu’il féconde “ un groove moelleux et entêtant qui tourne et avance de manière irrésistible, inéluctable, indestructible, afin de faire librement respirer les mélodies denses et dansantes qu’Édouard affectionne tant ”.

Ainsi “Secret World” évolue sur un tapis polyphonique, et propose un univers taillé dans du velours, souple, entre maîtrise et lâcher prise...

Après “Exodus”, produit par Jean-Jacques Pussiau chez Night Bird music, le jazz poète Édouard Bineau compose cinq albums très remarqués : “Ideal Circus” (2005) toujours chez Night Bird, puis “L’Obsessioniste” au Chant du Monde (2007) ; et chez Derry Dol Records, “Wared” (2010), “Sex Toy” (2012) avec Daniel Erdmann, Sébastien Texier, Gildas Boclé et Arnaud Lechantre, en enfin “Bluezz” (2014) avec notamment Jean-Jacques Milteau.

Pour ce septième opus, “Secret World”, Édouard Bineau entraîne désormais dans son sillage son fils Oscar, 23 ans, saxophoniste et auteur du 10ème titre de l’album, La Nymphe de Sibérie…

Edouard Bineau (piano, harmonica diatonique)

Sébastien Texier (saxophone alto, clarinette)

Oscar Bineau (saxophone ténor, saxophone soprano)

François Constantin (percussions)

Henri Dorina (basse)