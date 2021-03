Echoes of Zoo, les fauves bruxellois

Avec “Breakout” qui paraît chez W.E.R.F., le groupe belge Echoes of Zoo propulse son jazz psychédélique dans un trip à la fois hallucinatoire et onirique.

Au sommaire aujourd'hui

Echoes of Zoo à la Une

Il est rare qu’un mot capture à lui seul toute l’atmosphère et l’énergie d’un album : les portes des cages ont été ouvertes et ne se refermeront pas de sitôt. “Breakout” célèbre toutes formes de libérations par une quête constante de rencontres improbables et palpitantes, tant sur le plan culturel que musical.

Jazz Solos Collection article Jazz Solos Collection : John Coltrane, Joe Henderson, Wes Montgomery

Jazz Culture article Jazz Culture : Enfin égales ? les femmes dans le jazz en chiffres

Aux influences musicales éclectiques, occidentales, orientales et africaines, Echoes of Zoo laisse son jazz hypnotique rôder librement dans les rues - tout comme un animal sauvage qui vient de sortir de sa cage et vous fixe soudain droit dans les yeux. La rencontre est directe, les frontières s’effacent, l’énergie et l’adrénaline vous envahissent.

Le groupe plonge dans le melting-pot musical à l’image des plus grandes villes du monde :

Les ornements des Balkans rencontrent les rythmes brésiliens

Les gammes tsiganes rencontrent les guitares fuzz

Les grooves béninois rencontrent le makam turc

La guitare basse s’imprègne des rythmes soufis

Des riffs enragés résonnent à la façon de la transe kurde

Le raga indien rencontre les guitares occidentales

Les tambours roumains résonnent aux riffs de swing

Le tallava rencontre la drum ‘n bass

Echoes of Zoo est grandement inspiré par l’infinie profusion d’espèces animales et de genres musicaux sur Terre. Leur voyage invite à sillonner la ville dans toute sa diversité, avec son lot de mystère et de liberté. Breakout !

Echoes of Zoo est un groupe au son unique. On y rencontre la haute tension de la musique rock du Moyen-Orient alliée à la complexité saisissante des percussions ouest-africaines avec quelques saveurs dub, le tout au service d’un jazz psychédélique joué avec une attitude punk.

Pour ce tout dernier dernier projet, Nathan Daems (sax) est accompagné de Bart Vervaeck (guitare électrique), Lieven Van Pée (basse électrique) et Falk Schrauwen (batterie), des musiciens que l’on retrouve dans d’autres projets tels que Black Flower, De Beren Gieren, Sylvie Kreusch ou Compro Oro.

Après avoir sorti un premier EP autoproduit, “First Provocations”, sorti en janvier 2019, le groupe a connu un accueil favorable tant du public que des professionnels du secteur. Soutenus et suivi par quelques organisations et festivals défricheurs, Echoes of Zoo a déjà été invité au Brussels Jazz Festival, BRDCST festival (AB), Brosella Festival (carte blanche avec Pantelis Stoikos en invité), Leuven Jazz Festival, Amok Festival (KAAP), Recyclart…

Nathan Daems a commencé à jouer du violon à 3 ans, du saxophone à 10 ans, de la guitare à 12 ans, de la percussion à 19 ans, du ney (turc), du washint (éthiopien) et du kaval (bulgare) à 30 ans. Avec ces premiers pas, il est devenu un voyage permanent de découverte musicale, apprenant et jouant partout dans le monde avec des tonnes de projets, en tant que leader. Il a partagé la scène ou le studio avec Bojan Z, The Gaslamp Killer, Brussels Philharmonic, le bassiste de Paco de Lucia Alain Perez, Marko Markovic et Kocani Orkestar. En plus de cela, Nathan Daems est actuellement actif dans Black Flower, Echoes of Zoo et Ragini Trio et joue avec Myrddin De Cauter (flamenco contemporain), Dijf Sanders (transe indo jazz), Tcha Limberger (Balkans et swing gipsy) et le Quatuor Soolmaan (jazz turc). Il compose également de la musique pour des documentaires et des longs métrages. Parallèlement, il plonge profondément dans l’étude de la musique des Balkans, du Moyen Orient, mais aussi de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est et la musique brésilienne. Ses goûts musicaux profonds, sa tonalité distinctive et sa maîtrise de divers instruments « exotiques », sans parler de l’enthousiasme sans faille avec lequel il se lance continuellement un défi artistique, font sans aucun doute de Nathan Daems l’un des plus importants musiciens de Belgique. Il compte parmi ses fans les plus grands DJ internationaux, notamment LEFTO, Gilles Peterson et The Gaslamp Killer.

En tant qu'instrumentiste, le guitariste Bart Vervaeck fait partie d’un certain nombre de groupes qui ont acquis une grande crédibilité sur la scène musicale d’aujourd’hui. Par exemple, Compro Oro et Echoes of Zoo sont emblématiques de la « nouvelle vague du jazz belge ». Jouant à la fois de la guitare et le pedal steel guitar, il participe également en tant que sideman ou invité dans d’autres groupes tels que The Tubs, Wasdaman, Ialma, BaBa ZuLa, Tift Merritt, Sarah D’Hondt Quartet, Lyenn ou Bruno Deneckere. Bart Vervaeck a tourné en Europe, aux États-Unis et au Brésil.

Lieven Van Pée s’intéresse très tôt à un large éventail de musiques. Outre une passion précoce pour l’électronique et les séquenceurs, il apprend à jouer de la guitare basse à l’âge de 16 ans. Après le lycée, il intègre le Jazz Studio d’Anvers avec Cédric Waeterschoot et Bas Cooymans comme professeurs. Très vite, il troque la guitare basse pour la contrebasse et se passionne de plus en plus pour le jazz et la musique improvisée. Quatre ans plus tard, il prend des cours avec Stefan Lievestro au Conservatoire de Gand, où il se lie d’amitié avec Fulco Ottervanger et Simon Segers. Fulco, Simon et Lieven fondent De Beren Gieren en 2009. Outre ses activités dans des groupes de jazz (et au-delà) tels que John Ghost et Echoes of Zoo, Lieven est également actif en tant qu’ingénieur du son et producteur dans la musique électronique. Il a remixé un certain nombre de groupes sous son alias Vectrex et a récemment sorti un EP sous le nom d’Annie Pleasure sur le label de LEFTO. Ces expériences électroniques et cette polyvalence musicale s’entendent également dans son jeu de basse, lui conférant une musicalité personnelle. En live, Lieven Van Pée est littéralement habité par la musique, un état de transe très communicatif avec le public !

Falk Schrauwen est un jeune musicien, percussionniste et batteur né à Bruxelles le 14 janvier 1991. L’environnement multiculturel dans lequel il a grandi a été l’étincelle d’une formation au WMDC Convervatoire de Rotterdam. Plus tard, il est passé par plusieurs pays notamment à Salvador do Bahia (Brésil), Ouidah (Bénin) et Java (Indonésie), où il s’est principalement intéressé aux rythmes traditionnels dans ces contextes religieux. En tant que multi-percussionniste, il développe ses propres sons et grooves avec lesquels il colorie chaque style musical à sa façon. Il joue et a créé de la musique avec : Echoes of Zoo, Sylvie Kreusch, Bruno Vansina 12-12, Compro Oro, Sysmo, Rosa, Him, Ruth Tafebe And The Afro Soul Messengers, Collective N-trance, Wolf In The Wood et Zoe Mcpherson. Falk Schrauwen a notamment collaboré aux projets récents: “Bada Bing! Bada Boom !” (Sylvie Kreusch), “Suburban Exotica” (Compro Oro), “Simurg” (Compro Oro, Osman & Murat Ertel), “Fever” (Balthazar), “Bitterzoet” (Eefje de Visser), “First Provocations” (Echoes Of Zoo), “12-12” (Bruno Vansina), “String Figures” (Zoe Mcpherson).

(extrait du communiqué de presse)