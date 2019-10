e.s.t., l'inédit de l'ouest suédois, à Göteborg

Au sommaire aujourd'hui

"....et le soir vient enfin. D'habitude, on se retrouve dans la loge. Les baguettes de Magnus sont contre ses jambes. Åke est en train de parler, de dire quelque chose à propos de différents systèmes de sonorisation ou de se plaindre des Etats-Unis et de Bush. Dan et moi sautons de haut en bas pour mettre notre énergie en marche. Puis on monte sur scène, on rencontre le public, la musique. Intemporel, sans programme, sans set-list. Nous voulons être ouverts à ce qui nous convient. Parfois, rien ne vient à l'esprit et c'est frustrant, mais les choses marchent toujours bien et ça en vaut la peine, parce que quand ça marche, on peut tout simplement suivre le courant. Alors c'est la musique qui nous porte et nous nous rendons disponibles. C'est fantastique, presque religieux, je suppose. Tout d'un coup, nous nous entendons jouer des choses que nous n'avons jamais jouées auparavant. Et soudain, la couleur revient à la vie. Quand cela se produit, je pense que le public le ressent aussi. Ils et nous sommes impliqués dans quelque chose qui n'arrivera plus jamais, c'est impossible à recréer. Parfois, on tombe dans ce piège de toute façon, en voulant recréer, répéter ce qui était bon. Elle est presque toujours vouée à l'échec. Le présent ne peut être recréé. Nous devons nous contenter d'y être pendant que ça se passe. Et chaque soir, un cadeau nous attend. Nous savons que ce sera différent de ce qui a fait la différence hier, mais ce qui est fantastique, c'est d'oublier le passé et d'être tout simplement. Maintenant." - Esbjörn Svensson (de l'émission de radio suédoise "Sommar")

Le 10 octobre 2001, le Esbjörn Svensson Trio e.s.t. a donné un concert à Göteborg, en Suède, que le pianiste a ensuite décrit comme l'un des meilleurs de la carrière du groupe. Le 25 octobre 2019, l'enregistrement inédit de la soirée sortira sous le titre "e.s.t. live in Gothenburg" sur ACT, mixé par l'ingénieur du son Åke Linton, le "quatrième membre du groupe e.s.t.".

Tout est naturellement fluide, les énergies des musiciens et des auditeurs s'inspirent mutuellement, les frontières entre composition et improvisation s'estompent, les mélodies s'enchaînent harmonieusement entre les mélodies et les solos. A ce stade de son développement, e.s.t. en tant que groupe a fusionné et a trouvé un véritable sens de l'unité. Les mélodies ne servent que de point de départ aux musiciens pour partir sans avoir une idée précise de l'endroit où ils vont finir. Ce qui est clair, c'est que chacun d'entre eux profite pleinement de chaque étape du voyage.

C'est à cette époque qu'ont été jetées les bases de ce qui allait marquer un épisode glorieux, et finalement tragique, de l'histoire du jazz européen. E.s.t. était en passe de devenir probablement le groupe de jazz européen le plus important de la décennie 1998-2008. Au fur et à mesure que le groupe jouait dans de plus grandes salles et de plus grands festivals, la musique de e.s.t. est devenue plus extatique, plus rock et plus accrocheuse. "e.s.t. live in Gothenburg", mixé par l'ingénieur du son Åke Linton, qui était le quatrième membre caché du groupe, a capté avec force le point de transition du trio de jazz acoustique e.s.t. dans le phénomène unique qu'il allait devenir, ouvrant de nouvelles voies au jazz et l'amenant à de jeunes publics pendant presque toute la décennie suivante. Alors que les deux précédents albums live "e.s.t. live in Hamburg" et "e.s.t. live in London" ont tendance à montrer le son plus grand de la salle de concert du groupe, "e.s.t. live in Gothenburg" présente plus tôt le trio - avec un accent sur un travail de qualité, un monde sonore acoustique et presque sans poids, influencé par le jazz et la musique classique. Il y a aussi quelques pistes d'avenir pour le rock et l'electronica, surtout dans la deuxième partie du concert.

Sur "e.s.t. live in Göteborg", on peut entendre ce que Svensson entend par "être dans l'instant présent pendant que ça arrive". Les versions live des pièces s'écartent sensiblement de leurs homologues en studio. Dans des improvisations collectives prolongées et des passages solos non accompagnés, une musique complètement nouvelle et inimaginable émerge, apparemment sans effort ni interruption. L'éventail des dynamiques est large, il y a un véritable son de groupe et un sens du groove qui restent inégalés à ce jour. Une musique dans laquelle le jazz devient audible plus qu'une attitude, une esthétique ou un vocabulaire spécifique. Et le jazz lui-même n'est qu'un des nombreux éléments qui composent un tableau d'ensemble qui comprend la musique classique européenne, le rock, la drum'n'bass, la musique minimale, le rock indie et bien d'autres choses encore.

Le bouffée d’oxygène que e.s.t. a donné au jazz, et en particulier au jazz européen, et au format du trio avec piano se poursuit jusqu'à ce jour. L'enthousiasme généralisé pour la musique du groupe n'a pas faibli. Cela peut sembler un truisme, mais Esbjörn Svensson est vraiment devenu immortel par sa musique... et par ses enregistrements, qui ont une telle fraîcheur et une telle excitation, c'est comme s'ils venaient d'être faits... et par l'influence qu'il continue à exercer directement et indirectement sur le jazz et surtout le trio pour piano jazz. "e.s.t. live in Göteborg" montre pourquoi cela est vrai - et le fait de manière convaincante : avec originalité, puissance, raffinement, fantaisie et jeu.

Sur "e.s.t. live in Gothenburg", Esbjörn Svensson, Dan Berglund et Magnus Öström explorent, élargissent et jouent le répertoire des albums "From Gagarin's Point of View" et "Good Morning Susie Soho", qui ont été publiés au moment du concert et qui ont ensuite jeté les fondations d'une impressionnante et tragique histoire du jazz européen.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Programmation musicale

e.s.t. « Live in Gottenburg »

The Wraith (Esbjörn Svensson, Dan Berglund, Magnus Öström)

ACT 9046-2

Jan Johansson « Jazz på ryska »

Stepp, min stepp (Trad)

Heptagon

Jacob Karlzon « Open Waters »

Motion Picture (Jacob Karlzon)

Warner

Fred Hersch Trio « Live in Europe »

Skipping (Fred Hersch)

Palmetto 2192

Meta « Incurve Life »

La bête qui danse (Meta)

Emme 3341348162683

Ibrahim Maalouf « S3NS »

Harlem (Ibrahim Maalouf)

Mister Ibe 27

Connie Han « Crime Zone »

A Shade of Jade (Joe Henderson)

Mack Avenue 1140

Daniel Erdmann, Bruno Angelini « La dernière nuit »

Sans âge (Bruno Angelini)

Autoprod 194171321566

Carsten Dahl, Trinity « Painting Music »

Sailing With No Wind (Dahl, Davidsen, Pasborg)

ACT 9891-2