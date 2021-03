Dr. Lonnie Smith, Jazz Standard et Iggy Pop

“Breathe”, le nouvel album du légendaire organiste Dr. Lonnie Smith, paraît le 26 mars sur Blue Note. Son troisième rendez-vous depuis son retour sur le label.

Produit par Don Was, “Breathe” rassemble huit morceaux, dont six titres ont été enregistrés lors de la célébration du 75e anniversaire de Dr. Lonnie Smith au Jazz Standard de New York en 2017.

L'album capture Dr. Lonnie Smith, le NEA Jazz Master, avec son trio habituel composé du guitariste Jonathan Kreisberg et du batteur Johnathan Blake, ainsi qu'un septet élargi comprenant John Ellis au saxophone ténor, Jason Marshall au saxophone baryton, Sean Jones à la trompette et Robin Eubanks au trombone, ainsi que la chanteuse invitée Alicia Olatuja. L'album comprend également deux rencontre au sommet, en studio, avec l'icône du rock Iggy Pop.

Même s’il a enregistré plus de trente albums comme leader, le légendaire spécialiste de l’orgue Hammond B-3 Dr. Lonnie Smith préfère le live pour exprimer sa créativité. « C’est tellement difficile de saisir ce que je ressens dans l'instant en studio », explique-t-il. « M’écouter jouer en live, c’est me saisir dans le vif. C’est des bonnes ondes. Beaucoup d’amour. »

“Breathe” est le troisième album de Dr. Lonnie Smith chez Blue Note, depuis son retour en 2016 dans le giron du label où il s’est fait connaître au début des années 60, premièrement comme accompagnateur du saxophoniste Lou Donaldson sur des classiques de jazz soul comme “Alligator Bogaloo”, puis comme leader sur ses propres classiques dont “Think !” et “Turning Point”. L’album “Evolution”, qui a marqué son retour chez Blue Note en 2016, a été suivi de “All In My Mind” en 2018. Ses trois derniers albums ont tous été produits par le président de Blue Note, Don Was. « Don a mis la main à la pâte, il était toujours présent », dit Smith. « Il a foi en nous. J’ai travaillé avec des producteurs qui ne comprennent rien aux musiciens avec lesquels ils bossent. Mais Don, lui, il veut que je reste moi-même, dans ce que j’aime faire. Ça me rappelle l’époque de Frank Wolff, il fonctionnait exactement comme ça. »

Et Dr. Lonnie Smith d’ajouter, « Blue Note, c’est une sorte de famille. C’est comme si je n’étais jamais parti. J'adore travailler avec tout le monde chez eux. Ils me laissent jouer ma vie, raconter mon histoire. »

(extrait du communiqué de presse)