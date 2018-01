Donny McCaslin, en concert au Tourcoing Jazz Festival

Au sommaire aujourd'hui

Donny McCaslin concert enregistré le mardi 17 octobre 2017 à la Maison Folie Hospice d'Havré dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Cal Tjader - Milestones Of A Legend

Invités :

Donny McCaslin , saxophoniste, compositeur

, saxophoniste, compositeur Yann Subts, directeur du Tourcoing Jazz Festival

Élevé à Santa Cruz, en Californie, Donny McCaslin étudie au Berklee College of Music, où il rejoint le quintet de Gary Burton, alors directeur pédagogique de l’université. Donny McCaslin déménage à New York en 1991 et se fait rapidement un nom en tant que soliste et musicien itinérant, travaillant notamment avec Maria Schneider, Dave Douglas, Danilo Perez, Brian Blade et Steps Ahead. Au cours de cette période, il a également publié plusieurs albums avec ses propres groupes, se voyant récompensé par le prix « Rising Star » du DownBeat Critics Poll en 2008 et 2009.

Marqué par sa collaboration avec David Bowie sur l’ultime album de ce dernier, Donny McCaslin a repris les mêmes musiciens pour son quartet actuel. Rarement un saxophoniste aura donné autant de puissance et de lyrisme à son discours. À la fois lunaire et brutal, sensuel, intellectuel et tripal, Donny Mc Caslin porte très haut un jazz digne des grands héros du genre. Incandescent !

"Le jour où David est mort a été une journée dévastatrice pour énormément de monde, dit McCaslin. Cela a façonné ce disque, comme vous l'imaginez. Depuis l'automne 2014, je me suis immergé dans les démos pour “Blackstar'” qu'il m'avait envoyé. En janvier 2015, le groupe a enregistré le premier lot de chansons. Ce processus s'est encore produit en mars. Je vivais vraiment dans ce monde, alors quand l'été 2015 est arrivé, et j'ai eu l'occasion d'écrire les originaux que vous avez entendus sur “Beyond Now”. J'étais définitivement influencé par la musique de David."

Un seul changement dans le quartet de Tourcoing, le batteur Mark Guiliana a cédé la place à Arthur Hnatek, une sorte d’alter ego fascinant, que l’on avait repéré avec Tigran Hamasyan et Erik Truffaz…

Programmation musicale

Donny McCaslin « In Pursuit »

A Brief Tale (Donny McCaslin)

Sunnyside 1169

Gary Burton « Whiz Kids »

The Last Clown (Tommy Smith)

ECM 1329

Cal Tjader « Milestones Of A Legend »

Yesterdays (Kern Harbach)

Intense Media 4053796003928

Marquis Hill «The Way We Play »

Maiden Voyage (Herbie Hancock)

Concord 3920602

Alfredo Rodriguez « Tocororo »

Meteorite (Alfredo Rodriguez)

Mack Avenue 1109

Donny McCaslin Quartet

Donny McCaslin (saxophone ténor, électronique)

Jason Lindner (claviers, piano, électronique)

Tim Lefebvre (basse)

Arthur Hnatek (batterie)

Untitled 1 (Donny McCaslin)

Shake Loose (Donny McCaslin)

Lazarus (David Bowie)

Untitled 2 (Donny McCaslin)

Untitled 3 (Donny McCaslin)

Fast Future (Donny McCaslin)

Henry (Donny McCaslin)

David Bowie « Let's Dance »

Let's Dance (David Bowie)

EMI 7460022

Miles Davis, Quincy Jones « Live at Montreux »

Miles Ahead (Gil Evans)

Warner 9362-45221-2

