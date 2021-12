Donald Edwards, les couleurs de l'Amérique

“The Color Of US Suite” de Donald Edwards, porte en lui toute la gamme des expressions du concept de liberté, de l'espoir obstiné à l'engouement pour les rêves, en passant par la déception, la colère et l'amour inconditionnel pour la démocratie.

Donald Edwards capture ces gradations dans une représentation de la passion, délivrée avec une précision de haut niveau, et des sommets soulful qui sont aussi excitants pour l'amateur de transe enfiévrée qu'intrigants pour l'aficionado de jazz.

Tout est dans le timing, et comme Donald Edwards continue à enregistrer, nous sommes en mesure d'entendre la clarté de son développement en tant que compositeur et artiste.

“The Color Of US Suite” représente l'idéalisme d’une recherche l'espoir d’atteindre le but, et témoigne d'une passion pour l'étude, la discipline et l'intégrité nécessaires pour répondre aux exigences de cette musique. Donald Edwards et ses collègues musiciens Anthony Wonsey, Ben Wolfe, David Gilmore et Abraham Burton ont réussi leur pari et nous sommes d'autant plus édifiés pour le futur qu’ils dessinent.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Donald Edwards (batterie)

Abraham Burton (saxophone ténor)

Anthony Wonsey (piano)

David Gilmore (guitare)

Ben Wolfe (contrebasse)

Sophia Edwads (voix)

Frank Lacy (voix)