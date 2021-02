Don Cherry, 1965, concert inédit à Copenhague

Gearbox a déterré un joyau perdu du légendaire trompettiste et cornettiste Don Cherry. “Cherry Jam” avait d’abord été uniquement disponible en version vinyle pour le Record Store Day et présente des inédits de Don Cherry à Copenhague en 1965.

Tiré des archives de la radio nationale danoise en 1965, la séance rassemble Don Cherry au cornet, Mogens Bollerup au saxophone ténor, Atli Bjørn au piano, Benny Nielsen à la contrebasse et Simon Koppel à la batterie. Le disque comprend trois nouvelles compositions originales de Don Cherry, ainsi qu'un standard.

Ces quatre pièces montrent Don Cherry au milieu de son évolution, passant du statut de pilier de la scène jazz d'avant-garde à New York à celui de leader de ses propres groupes et de globe-trotter. Sa curiosité sans fin, son ouverture d'esprit aux différentes cultures et son rejet des frontières musicales ont ouvert la voie aux futurs créateurs de jazz, de musique du monde et d'autres genres.

Nous avons une dette immense envers Don Cherry, dont l'approche radicale du jeu et de l'improvisation a influencé la musique telle que nous la connaissons aujourd’hui. Bien qu'il soit une figure qui se soit un peu estompée dans les annales de l'histoire du jazz, l'impact de Don Cherry est conséquent. Dans la même décennie que ce "Cherry Jam", il s'est associé à des géants du saxophone tels que Sonny Rollins, John Coltrane et Albert Ayler. L’association la plus célèbre a été sa participation au premier quartet révolutionnaire d'Ornette Coleman, qui, comme le titre d’un album le promettait, a montré "la forme du jazz à venir".

Bien qu'il soit un jazzman dans l'âme, Cherry a souvent été surnommé un "Marco Polo musical" pour son style de vie nomade et en mouvement permanent. À partir de la fin des années 60, il a parcouru le monde entier, de la Turquie au Maroc en passant par le Japon, à la recherche d'une exploration musicale multiculturelle, ouverte à tous les vents. Pionnier de ce que l'on appelle aujourd'hui la "musique du monde", ses compagnons musicaux comprenaient les Sud-Africains en exil Johnny Dyani, Dudu Pukwana et Abdullah Ibrahim, l'altiste d'origine panaméenne Carlos Ward, le percussionniste turc Okay Temiz et même le célèbre cinéaste franco-chilien Alexander Jodorowsky d'El Topo.

"Cherry Jam" plante le décor à Copenhague, une ville qui a joué un rôle déterminant dans l'accueil et le développement de musiciens de jazz locaux et américains. Don Cherry s'y est produit et a enregistré avec Archie Shepp en 1963, y a fait une tournée avec Albert Ayler à l'automne 1964 et a ensuite été en résidence au café Montmartre en 1966.

Cet enregistrement est tiré de la bande originale d'une émission de 1965, programmée par la station de radio nationale du Danemark. C'est cette même année que Don Cherry enregistrera son album phare sur Blue Note, "Complete Communion", avec Leandro "Gato" Barbieri au saxophone ténor, Henry Grimes à la contrebasse et Ed Blackwell à la batterie, et participera à l'album live "George Russell Sextet at Beethoven Hall" de son compatriote expatrié américain George Russell. Cette formation particulière est composée de musiciens danois et n'a jamais été entendue après sa date de diffusion originale, pas plus que les trois compositions originales de Don Cherry qui figurent sur l'enregistrement.

Don Cherry et le pianiste Atli Bjørn collaboraient régulièrement dans le cadre de jam-sessions, ce qui a conduit la Danmarks Radio à décider d'enregistrer et de partager ces expériences avec le public danois. Le saxophoniste ténor Mogens Bollerup, le bassiste Benny Nielsen et le batteur Simon Koppel, tous issus de la scène jazz de Copenhague, complètent le groupe.

Le premier morceau, The Ambassador from Greenland, qui aurait été écrit par Don Cherry dans sa jeunesse, se caractérise par une ligne de basse descendante et bluesy. La mélodie est enjouée et pleine d'esprit, le solo de Cherry alternant entre des riffs clairs et des flux plus rapides. Après la ballade pleine d'âme You Took Advantage of Me, le troisième morceau est une autre composition originale de Don Cherry, Priceless. La mélodie, doublée par Don Cherry et Benny Nielsen, mêle des lignes harmonisées à des citations de Lonely Woman. Derrière, le groupe termine par un motif de blues lyrique intitulé Nigeria. Ces quatre morceaux montrent Don Cherry au milieu de sa transformation de sideman en leader de ses propres groupes.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Le EP doit être publié en édition japonaise sur vinyle et sort en CD chez Gearbox le 26 février.