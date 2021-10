[DIRECT] Alain Jean-Marie & Diego Imbert en concert auTourcoing Jazz Festival

Alain Jean-Marie & Diego Imbert "Interplay - the music of Bill Evans" au Tourcoing Jazz Festival.

Concert en direct de la Maison Folie Hospice d'Havré à Tourcoing dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival,présenté par Alex Dutilh & Nathalie Piolé

en savoir plus événement 35e édition du Tourcoing Jazz Festival - du 9 au 16 octobre 2021

Alain Jean-Marie & Diego Imbert "Interplay - the music of Bill Evans"

Alain Jean-Marie (piano)

Diego Imbert (contrebasse)

Programmation musicale

Bill Evans « Montreux III »

Minha (All Mine) (Francis Hime)

Bill Evans (piano), Eddie Gomez (contrebasse)

Fantasy 1012-2 VOL2/2

Charlie Haden, Pat Metheny « Beyond the Missouri Sky »

Our Spanish Love Song (Charlie Haden)

Pat Metheny (guitare), Charlie Haden (contrebasse)

Verve 537130-2