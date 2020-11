Diego Urcola & Paquito D'Rivera, les étoiles du Sud

Sur le nouvel enregistrement du trompettiste argentin Diego Urcola, “El Duelo” qui paraît chez Sunnyside, le trompettiste fait appel au clarinettiste et saxophoniste cubain Paquito D'Rivera pour un flamboyant quartet sans piano.

Des raisons spécifiques ont fait que le quartet sans piano est devenu un classique pour les explorateurs du jazz des années 1950 et 1960. Deux avantage : le caractère direct du son de groupe et l'interaction accrue entre les membres de l'ensemble. En soustrayant le piano au combo de jazz typique, il devenait impératif que les musiciens élargissent leur rôle pour couvrir les informations harmoniques perdues. Ce faisant, les interprètes devaient rester totalement investis et réactifs, en amplifiant encore leur performance.

Le trompettiste Diego Urcola s'est révélé être un musicien d'une palette et d'une dextérité incroyables tout au long de sa carrière, dont une grande partie aux côtés de Paquito D'Rivera dans les différents projets du légendaire saxophoniste/clarinettiste. Originaire de Buenos Aires, en Argentine, Diego Urcola fait partie de la scène jazz de New York depuis les années 1990. Son travail, avec Paquito D'Rivera, Guillermo Klein y Los Guachos, Enrico Pieranunzi et en tant que leader, a été souvent salué, lui valant même une nomination aux Grammy pour son album “Soundances”.

La relation de près de trente ans qu'entretient Diego Urcola avec Paquito D'Rivera a été extrêmement précieuse. La diversité des projets et des concerts a permis aux deux musiciens d'entretenir une profonde intimité dans leur partenariat musical. L'objectif de Diego Urcola sur “El Duelo” est de mettre en valeur le côté le plus libre et le plus radical des capacités d'improvisation de Paquito D'Rivera, finalement assez rarement entendu sur ses propres enregistrements.

C'est lors d'un engagement au festival de jazz de Punta Del Este, en Uruguay, que Diego Urcola a été invité à présenter un hommage au vénérable Gerry Mulligan Quartet avec Chet Baker. Pendant sa prestation, Diego Urcola a invité Paquito D'Rivera à monter sur scène, et l'idée d'enregistrer dans cette même formule d’un quartet sans piano a jailli comme une évidence. Luis Bacque, ingénieur du son argentin, encourageait depuis longtemps Diego Urcola à trouver un moyen d'enregistrer avec Paquito D'Rivera sur l'un de ses projets. Une fois que Diego Urcola a pu présenter l'idée, Luis Bacque a produit et enregistré leur rencontre dans son home studio du New Jersey.

De celui de Gerry Mulligan à celui d’Ornette Coleman, les quartets présentés de cette manière ont toujours reposé sur des duos rythmiques forts de contrebasse et de batterie. Le siège de la batterie est occupé par Eric Doob, batteur habituel de Paquito D'Rivera depuis des lustres. Sa connaissance approfondie des rythmes d'Amérique latine faisait de lui le choix parfait dans ce contexte. Quant à Hamish Smith, né en Nouvelle-Zélande, il a impressionné Paquito D'Rivera lors de ses interventions pédagogiques à la Manhattan School of Music, où le jeune bassiste continue d'étudier. Diego Urcola l'a fait venir pour la première prestation du quartet au Small's Jazz Club (les débuts de Hamish Smith en club) et a été à son tour suffisamment convincu pour l'inviter à l'enregistrement (les débuts de Hamish Smith sur disque).

Les pièces que Diego Urcola a arrangées pour le groupe montrent la diversité des centres d’intérêt musicaux du trompettiste, mais aussi sa capacité à considérer l'ensemble en se concentrant sur le contrepoint entre les trois voix mélodiques et en fournissant des parties de basse écrites fortes pour assurer que le mouvement des pièces soit vraiment groovy.

L'enregistrement commence par la vibrante chanson titre, une composition de Guillermo Klein rarement entendue que Diego Urcola a arrangée à partir d'un morceau à deux trompettes pour en faire une pièce follement entraînante avec saxophone alto et trompette. Dans le répertoire, qui fait aussi appel à Ornette Coleman, Wayne Shorter, Kenny Wheeler ou Benny Golson, on note le brillant La Yumba/Caravan, un mash-up d'Ethan Iverson du célèbre tango d'Osvaldo Pugliese et de la plus célèbre composition de latin jazz de Juan Tizol.

