Diego Pinera, une étrange sagesse

Pour "Odd Wisdom" qui paraît aujourd’hui chez ACT, le batteur uruguayen Diego Pinera s’est entouré d’une dream team.

Au sommaire aujourd'hui

Diego Pinera à la Une

"Il rassemble tous les sons et les rythmes sur lesquels j'ai travaillé au cours de la dernière décennie”. Diego Pinera a réuni une équipe de rêve de l'élite new-yorkaise pour une seule journée au studio Trading 8s dans le New Jersey. Donny McCaslin, Ben Monder et Scott Colley ont déjà fait leurs preuves dans d'innombrables contextes et ils sont ici sous une forme envoûtante.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Jimmy Giuffre - 1961

Jazz Agenda Fantôme article Jazz Agenda Fantôme

Jazz Trotter article Jazz Trotter : Fergus McCreadie - Cairn

Diego Pinera est une figure très singulière qui fait véritablement prendre à la musique de nouvelles directions en juxtaposant la liberté polyrythmique du jazz avec d'autres systèmes métriques. Comme il le dit, "j'ai étudié la musique dans les lieux d'où elle venait".

Il a commencé à jouer de la batterie à l'âge de quatre ans à Montevideo. Il a passé ses années d'études à La Havane, puis à Boston (Berklee) et enfin à Leipzig. Installé à Berlin depuis 2003, il a continué à élargir son horizon musical, s'immergeant dans les "bizarreries" (“Odd”) du titre grâce à un travail approfondi avec des musiciens grecs et bulgares basés à Berlin.

“Wisdom" fait ici référence non seulement à l'accumulation de connaissances et de compétences de Diego Pinera, mais aussi au mystère et à l'alchimie :

Son premier album sur ACT, "Despertando", a été décrit comme un "régal pour l'oreille", et "Odd Wisdom" se parcourt comme un kaléidoscope d'inventivité sonore. Mi Cosmos, par exemple, a le son râpeux d'une caisse claire sur le dessus du tambour. Robotic Night met en scène un synthétiseur à batterie, joué en studio, Conversations With Myself est un bijou concentré et discret. Les couleurs et la fraîcheur des timbres y sont étonnantes…

"Odd Wisdom" dégage aussi une merveilleuse "légèreté'' (c'est un des mots préférés de Diego Pinera). Il contourne la complexité de la musique en alliant la liberté et la fluidité. Diego Pinera a acquis sa sagesse en étant vigilant. Comme il l’évoque dans son texte à propos de Space : “J'ai compris en levant les yeux, bien au-delà, vers le soleil”.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Diego Pinera (batterie)

Donny McCaslin (saxophone)

Ben Monder (guitare)

Scott Colley (basse)