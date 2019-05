Didier Squiban, chronique des années de Breizh

Au sommaire aujourd'hui

Didier Squiban à la Une

“« One For...» titre un peu énigmatique à priori et pourtant tellement proche de moi. C’est mon fils Glenn qui l’a trouvé un soir du mois d'août 2018, quand je lui expliquais le projet qui me tenait à cœur : une trilogie sur 30 ans de discographie pour fêter mes 60 ans.” Didier Squiban

“Je vous propose dans “One for…”, près de 4 heures de musique remasterisée, 44 titres extraits de 23 albums (de 1989 à 2009), avec la participation de plus de 150 musiciens. J’ai évidemment choisi moi-même les morceaux présents dans cette anthologie.

C’est mon testament musical (j’ai arrêté la pratique musicale en 2015 pour raisons de santé). C’est ma «quintessence» à moi, mais également un retour en arrière sur ma vie, mes amours, mes rencontres, mes tragédies, mais surtout mon enthousiasme intact pour la vie. Cet album est dédié à mon fils Armel et mon neveu Romain, qui nous manquent terriblement. Il est également adressé à Louka, mon petit fils adoré, qui personnifie à lui seul l’avenir et le bonheur.

Chaque titre est dédié à une ou plusieurs personnes qui comptent dans ma vie: famille, amis, artistes ....Je les remercie tous pour leur présence et particulièrement depuis cet été 2018 mouvementé mais exaltant.” Didier Squiban