Diana Krall en format intime

Diana Krall joue des différents formats dans “This Dream Of You” qui sort demain chez Verve. L’album a été mixé par l’orfèvre Al Schmitt.

“This Dream Of You” est un "long playing" à l’ancienne, un disque qui ressemble à un film que vous pourriez partager avec quelqu'un parce que vous savez qu'il restera avec lui jusqu'à la dernière bobine. Comme le dit Diana Krall, "Si But Beautiful est l'ouverture, alors Singing In The Rain est le générique de fin".

Les enregistrements proviennent de sessions de 2016 et 2017, sur lesquelles Diana Krall a travaillé avec son ami et partenaire de longue date, le producteur Tommy LiPuma. Lorsque Tommy LiPuma est décédé en 2017 à l'âge de 80 ans, elle a perdu un père spirituel.

Dans sa biographie posthume, rédigée par Ben Sidran, The Ballad of Tommy LiPuma, éditée au début de l’année, le producteur confie comment il a failli rater Diana Krall ! Tommy LiPuma, alors chez GRP, raconte sa conversation avec son collègue Larry Waronker : “Larry me dit “il y a une fille que l’on pense signer, mais je voudrais d’abord que tu l’écoutes”. Elle avait publié un premier enregistrement sur un label indépendant. Ils me le font écouter et ça ne m’a pas plu. On aurait dit la bande son d’un piano bar dans un salon d’hôtel. Pour en avoir le cœur net, je demande à Larry : “Vous n’avez rien d’autre d’elle ?”. Là, il me passe une vidéo qu’elle avait fait pour la chaîne BET, juste un piano-voix où elle interprète Body & Soul. Et j’en suis totalement scotché. J’ai instantanément senti son énorme potentiel. Bien sûr, plus tard, les choses ont pris une dimension énorme, mais quand j’y repense je me félicite d’avoir demandé à écouter un deuxième exemple, sans quoi je serais passé à côté de Diana Krall”.

Dans les quartets présents sur l’album, Diana Krall est entourée des complices de longue date, John Clayton, Jeff Hamilton et Anthony Wilson sur Almost Like Being In Love et That's All. Pour les faces en trio, Autumn in New York et There's No You ce sont Christian McBride et Russell Malone.

Quant aux duos, dans I Wished On The Moon Diana Krall dialogue avec le bassiste John Clayton, et pour deux titres vocaux - More Than You Know et Don't Smoke In Bed - elle recourt à l'accompagnement du pianiste Alan Broadbent. Ce dernier a également fourni l'arrangement des cordes pour But Beautiful et Autumn In New York.

La session finale de cet album a eu lieu aux Capitol Studios avec un quintet comprenant le guitariste Marc Ribot, le violoniste Stuart Duncan et une section rythmique composée de Tony Garnier à la basse et de Karriem Riggins à la batterie. Cette formation a joué Just You, Just Me, How Deep Is The Ocean d'Irving Berlin et la chanson de Bob Dylan This Dream Of You, sur laquelle Randall Krall joue de l'accordéon.

