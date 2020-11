Dexter Gordon, dans son jardin du Montmartre

En écoutant « Montmartre 1964 » qui paraît chez Storyville, on replonge dans l'ambiance et du club de Copenhague lors d'une nuit de l’été 1964. Et on se retrouve englouti dans l'énorme son et le charisme de Dexter Gordon.

Dexter Gordon à la Une

L'arrivée de Dexter Gordon à Copenhague a eu un énorme impact qui a laissé une impression durable sur la scène jazz danoise. Il était beau et bien habillé. Son jeu était superbe, avec un son géant ; ses présentations et sa puissance musicale étaient uniques et captivants. De plus, Dexter Gordon trouvait que les danois était particulièrement réceptifs au jazz.

"C'est là que ça se passait", se souvient Alex Riel "Nous n’avions pas le sentiment d'aller travailler, même si nous avons joué tous les soirs en juin, juillet et août pendant l'été 1964. Dexter et Tete étaient là uniquement pour la musique, tout comme Niels-Henning et moi. C'est tellement évident quand j'entends la musique aujourd'hui. Dexter adorait être au Montmartre. Il y restait souvent toute la nuit, en jouant jusqu'au petit matin. Je me souviens très bien que nous nous tenions devant le Montmartre un beau matin d'été quand le laitier est venu. À cette époque, le laitier se déplaçait en voiture, pour livrer des bouteilles de lait aux portes des immeubles d'habitation à Copenhague. Il avait amené sa fille pour lui donner un coup de main. Il était difficile de ne pas remarquer sa poitrine généreuse sous son t-shirt. Dexter a jeté un coup d'œil, puis a dit : " Really (c'est comme ça qu'il m'appelait), peut-elle juste se promener comme ça en ville et il n'y a personne qui... ? Vous ne pourriez jamais faire ça à New York... Je reste ici !” Et Dexter a fini par posséder Copenhague !"

Il est impossible de ne pas remarquer Niels-Henning Ørsted Pedersen sur cet enregistrement. Il était déjà un virtuose en 1964, à 18 ans. NHØP était un génie de la contrebasse. Mais avant tout, cette session est un excellent exemple de la qualité du son que l'on obtient lorsque des musiciens se retrouvent tous les soirs, semaine après semaine, pour jouer ensemble. Le trio a joué avec Dexter Gordon pendant trois mois tout l'été, devant une salle comble tous les soirs. Avec le grand Tete Montoliu, le trio brûlait littéralement derrière Dexter Gordon. Cet album est un exemple de la qualité exceptionnelle de la musique qui était jouée au Montmartre pendant cet âge d'or. Merci, Dexter pour tout ce que tu nous as donné !

"Je pense que le public européen est plus intéressé par la musique que les Américains. Ils n'écoutent pas seulement superficiellement. Ils écoutent les sentiments, les modulations... Ils ont un tout autre regard sur tout... Pas seulement la musique, mais aussi la littérature et l'art", Dexter Gordon, 1964

Dexter Gordon (27 février 1923 - 25 avril 1990) était un saxophoniste ténor américain et aussi un acteur nominé aux Academy Award pour Round Midnight de Bertrand Tavernier, en 1986. Il est considéré comme l'un des premiers musiciens à avoir adapté le langage bebop au saxophone ténor. Sa carrière en studio et sur scène a été à la fois particulièrement vaste, couvrant plus de 50 ans d'histoire du jazz enregistré. La taille de Dexter Gordon était de 1m98cm, il était donc également connu sous les noms de Long Tall Dexter et Sophisticated Giant. Il a joué un saxophone ténor Conn 10M "Ladyface" jusqu'à ce qu’il se le fasse volerl dans un aéroport parisien en 1961. Il est ensuite passé à un Selmer Mark VI. Son saxophone était équipé d'un embout métallique Otto Link, que l'on peut voir sur diverses photos. En 1985, Dexter Gordon a été nommé officier de l'Ordre des Arts et Lettres en France, et il a été nominé pour un Academy Award en 1986. Il est décédé le 25 avril 1990, à Philadelphie, en Pennsylvanie.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)