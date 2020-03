Delfeayo Marsalis, la fête à NOLA

« Jazz Party », le second enregistrement de l’Uptown Jazz Orchestra de Delfeayo Marsalis sort chez Troubadour Jass. La quintessence de l’esprit de la Nouvelle-Orléans

Delfeayo Marsalis à la Une

“Jazz Party” de Delfeayo Marsalis convoque à la fois la joie, l'humour et le plaisir. Il souligne dans ses notes de pochette que le jazz a été créé par des musiciens cherchant à "définir la vie, la liberté et la poursuite du bonheur" dans un "vide psychologique" provoqué par le déni systématique de leurs propres droits humains.

Depuis près d'une décennie, le célèbre tromboniste, producteur et compositeur Delfeayo Marsalis (prononcer DEL-feo) se produit chaque mercredi soir à la tête de son Uptown Jazz Orchestra en résidence à Snug Harbor, à la Nouvelle-Orléans. Avec “Jazz Party”, son septième album en tant que leader, il nous livre un ensemble de compositions originales qui mettent en valeur la même énergie exubérante que ses spectacles, ainsi que quelques arrangements modernisées des joyaux du répertoire de la Nouvelle-Orléans.

“Jazz Party” voit Delfeayo Marsalis - avec Roger Lewis, Terrance Taplin, Khari Lee et d'autres des meilleurs musiciens de Crescent City - plaider avec force l’idée que le jazz moderne de la Nouvelle-Orléans peut et doit être aussi festif par nature qu'il est cérébral dans son exécution.

“La musique, comme tout art, devrait avoir une certaine pertinence contemporaine", explique Delfeayo Marsalis, en plaisantant sur le fait que sa décision de titrer son premier enregistrement de l'UJO de 2016 “Make America Great Again” a manqué de réaliser son "potentiel de secours comique" par "quelques voix" lors de l'élection présidentielle de 2016…

"Le jazz, la musique indigène américaine, est une musique de célébration et d'optimisme", poursuit-il. "L'Uptown Jazz Orchestra est un groupe tellement jouissif que je voulais capturer son caractère unique. L'idée était de conserver la grande variété de styles que nous jouons, mais en capturantla joie qui est une marque de fabrique du groupe".

Enregistré en février et mai 2019 aux Esplanade Studios de la Nouvelle-Orléans avec l'aide de Patrick Smith, partenaire de production de longue date de Marsalis (avec une prise de son frontale de la contrebasse), “Jazz Party” met notamment en valeur le saxophoniste baryton Roger Lewis du Dirty Dozen : membre original de l'UJO, il délivre un solo torride sur Blackbird Special au fur et à mesure que le groupe offre un équilibre parfait entre le déhanchement, le funk et le mouvement propulsif qui l'incite à aller de l'avant, conformément à la tradition des second line des défilés néo-orléanais. Autre temps fort les deux prises de Mboya's Midnight Cocktail, qui livrent le genre de plaisanteries de bar que l'on peut entendre entre les sets lors des concerts de l'UJO au Snug Harbor.

Au cours de sa prolifique carrière, le tromboniste, compositeur, producteur et enseignant Delfeayo Marsalis, a été salué comme l'un des "trombonistes... les plus imaginatifs de sa génération", un titre qui reflète des décennies d'exploration musicale, de préparation et de prise de risques, dont la plupart ont commencé pendant son enfance à la Nouvelle-Orléans, où son père, Ellis Marsalis, l'a initié au jazz dans la maison familiale. Finalement, dit Delfeayo, il a "gravité vers le trombone", qui lui a semblé être "une extension de ma personnalité".

Il a développé simultanément un talent pour la production musicale après que ses frères, Branford et Wynton Marsalis, aient éveillé son intérêt pour le processus en produisant leurs bandes démo et en faisant un stage au Sea Saint Studio d'Allen Toussaint. Il a depuis produit plus de 100 enregistrements pour des artistes tels que ses frères, son père, Spike Lee, Harry Connick Jr, Terence Blanchard, Preservation Hall Jazz Band et d'autres. En tant que tromboniste, Delfeayo a effectué des tournées internationales avec Art Blakey, Slide Hampton, Abdullah Ibrahim, Max Roach et Elvin Jones, ainsi qu'avec ses propres groupes.

“Jazz Party”, le deuxième album studio du tromboniste avec son Uptown Jazz Orchestra, âgé de plus de 10 ans, arrive juste après l'album live “Kalamazoo” de 2017 et le premier enregistrement en studio d'UJO de 2016, “Make America Great Again !” qui utilisait la fluidité de l'orchestre pour fusionner le son et l'histoire musicale de sa ville natale avec des chansons associées au patriotisme américain. Parmi les autres temps forts de sa discographie, on peut citer “The Last Southern Gentlemen” (2014), son premier album en collaboration avec son père et l'étonnant “Sweet Thunder” de 2010, une relecture en octet de la suite du même nom de Duke Ellington et Billy Strayhorn. Et “Pontius Pilate’s Decision” (1992), son interprétation musicale des récits bibliques, reste une référence.

Delfeayo a récemment été le producteur musical du film "Bolden !", un récit mythique de la vie de Buddy Bolden.