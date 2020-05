Dee Dee Bridgewater, les beaux débuts en bleu

Le premier album de Dee Dee Bridgewater, “Afro Blue” (1974) est réédité avec la pochette originale chez Mr. Bongo. Elle avait 23 ans. Et hommage à Lucky Peterson.

Au sommaire aujoud'hui

Dee Dee Bridgewater à la Une

“Afro Blue” met en scène une exquise collaboration de musiciens américains et japonais, tels que Cecil & Ron Bridgewater, Motohiko Hino et le producteur Takao Ishizuka. Le résultat est un chef-d'œuvre de jazz profond avec des versions intemporelles de People Make The World Go Round, Love From The Sun et Afro Blue.

Si vous collectionnez les vinyles soul-jazz des années 70, il y a de fortes chances que vous possédiez déjà̀ un disque qui met en valeur les fascinants talents vocaux de Dee Dee Bridgewater dès ses débuts. Que ce soit Roy Ayers, Norman Connors, Billy Parker ou Carlos Garnett - Dee Dee est le ciment qui unit ces artistes.

Bien qu'elle soit surtout connue pour son travail dans le domaine du jazz, Dee Dee a eu une carrière incroyablement riche et variée, englobant la soul, les comédies musicales, le gospel et le disco underground des années 70 à nos jours. Elle est toujours active en tant que chanteuse, compositrice et productrice… et même présentatrice de radio sur la radio publique américaine NPR à New York.

Mais le vrai début de la carrière discographique de Dee Dee, le premier album sous son nom, c’est ce "Afro Blue". Enregistré à Tokyo en 1974, le LP est alors sorti exclusivement au Japon via deux labels japonais différents (respectivement Trio Records en 1974 et All Art en 1985). Chaque sortie avait une pochette unique et nous avons choisi de présenter l'album dans sa forme originale de 1974.

(extrait du communiqué de presse)

Programmation musicale

18h07 - Lucky Peterson « Beyond Cool »

Count on Me (Lucky Peterson, Jim Payne)

Lucky Peterson (orgue Hammond, guitare, voix), Danny Draher (guitare rythmique), Jack Holder (guitare électrique), Willie Weeks (basse), Crusher Greens (batterie), Jacqueline Johnson (choeurs), Jacquelyne Reddick (choeurs), Memphis Horn : Wayne Jackson (trompette), Andrew Love (saxophone ténor)

Gitanes 521147-2

Dee Dee Bridgewater « Afro Blue »

Afro Blue (Mongo Santamaria, Oscar Brown, Jr.)

Dee Dee Bridgewater (voix), Cecil Bridgewater (trompette),Ron Bridgewater (saxophone ténor), Roland Hanna (piano), George Mraz (basse), Motohiko Hino (batterie)

Mr. Bongo

Dee Dee Bridgewater « Afro Blue »

Love From The Sun (Richard Clay)

Dee Dee Bridgewater (voix), Cecil Bridgewater (trompette), Ron Bridgewater (saxophone ténor), Roland Hanna (piano), George Mraz (basse), Motohiko Hino (batterie)

Mr. Bongo id

Ray Lema « Hommage à Franco Luambo - On entre KO - On sort OK »

Nani a pedalaki (Franco Luambo)

Ray Lema (claviers et voix) , Ballou Canta (voix), Fredy Massamba (chant) , Michel Alibo (basse) , Rodriguez Vanguama (guitare), Dharil Esso (batterie), Irving Acao (saxophone tenor), Gérald Bantsimba (Aka May's)(trompette), Bives Mbeki (trombone)

One Drop

Luciana Souza « Storytellers »

Varanda (Chico Pinheiro, Tiago Costa)

Luciana Souza (voix), WDR Big Band Cologne, Rainer Böhm (piano solo), Vince Mendoza (arrangements, direction),

Sunnyside 1575

Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride, Brian Blade « RoundAgain »

Father (Brad Mehldau)

Joshua Redman (saxophone soprano), Brad Mehldau (piano), Christian McBride (contrebasse), Brian Blade (batterie)

Nonesuch

Isaac Hayes « At Wattstax »

Soulsville (Isaac Hayes)

Isaac Hayes (voix, claviers), William 'Nokie' Taylor, Mickey Gregory, Ben Cauley (trompettes), Emerson Able (saxophone alto), William Easley, Calvin Bennett, Tommy Williams (saxophones ténor), Floyd Newman (saxophone baryton), Charles "Skip" Pitts, Al McKay (guitares), Sidney Kirk, Lester Shell (claviers), William Murphy (basse), Willie Hall (batterie), Gary Jones (percussions), Hot Buttered & Soul (choeurs)

Stax 88042-2

Abraham Trio « Abraham Reunion »

Roots (Clélya Abraham)

Cynthia Abraham (voix), Clélya Abraham (piano, choeurs), Zacharie Abraham (contrebasse), Adriano Tenorio (percussions)

Autoprod 3700045233186

Marcel Loeffler « Anthologie »

Chocolate Mousse (Marcel Loeffler)

Marcel Loeffler (accordéon), Cédric Loeffler (guitare), William Brunard (contrebasse), Julien Pidancier (violon)

Giro Music 3760301211259