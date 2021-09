De Beren Gieren, éloge de l'épure

Différé à plusieurs reprises, “Less is Endless”, le nouvel album du trio De Beren Gieren sort enfin, chez Sdban. L’occasion pour les trois garçons de rappeler qu’ils sont l’un des signes les plus sûrs du dynamisme et de la créativité de la scène belge.

"Cette composition donne le sentiment d'un nouveau point de vue. Enveloppé dans une brume d'informations, vous êtes soudainement happé par une nouvelle conscience. Je ne sais pas encore comment l'exprimer, mais c'est nouveau et cela ressemble à une révélation positive. Le morceau a été écrit verticalement : nous avions 2 lignes mélodiques, une idée de piano à main droite et une vamp quelque part. Après avoir imaginé beaucoup de solutions avec ces éléments, nous avons décidé de tout jouer en même temps. Pour nous, il y a un sentiment très français là dedans".

Mort à 95 ans de George Wein, producteur de jazz et fondateur du Festival de Newport

"Less Is Endless", le nouvel album du trio De Beren Gieren, est une ode à un univers foisonnant de vie. Le groupe se met en quête de voies ouvertes où les idées peuvent naître et évoluer. Le point de départ est l’idée suivante: cultiver l’inachevé invite à une créativité active. Autrement dit, la pièce manquante du puzzle fait davantage appel à l’imagination que l’ensemble parfaitement fini. "Less Is Endless" s’inscrit dans la continuité du précédent album "Dug Out Skyscrapers", en évolution plus joyeuse et lumineuse. Tout en nuance, des épisodes sereins et des envolées épiques alternent avec des chants. La combinaison de compositions concises et d’une perspective ouverte crée une musique spatiale et excitante. L’album a été produit par Dijf Sanders et Frederik Segers. L’apport de ces deux personnalités assure au nouvel opus du groupe un rendu novateur et unique tout en restant accessible.

De Beren Gieren (Les ours vautours) est devenu au fil des années un trio incontournable de la nouvelle scène jazz européenne. Depuis sa création en 2009, le groupe n’a pas eu un moment de répit. Leur deuxième album "A Raveling" (2013) leur assure une première percée internationale. Puis _"_The Detour Fish", enregistrement live au Ljubljana Jazz Festival avec la trompettiste portugaise Susana Santos Silva, sort fin 2014 sur le label de référence Clean Feed et reçoit un accueil favorable partout.

De nouveau sur le label Clean Feed le trio sort son troisième album "One Mirrors Many" en 2015. Unanimement salué tant en Belgique qu’à l’étranger, qualifié par Jazzism d’album le plus influent et actuel de l’année. En septembre 2017, le trio sort un quatrième album, "Dug Out Skyscrapers", cette fois sur le label belge Sdban. Récompensé d’un Klara award, cet opus confirme De Beren Gieren en figure de proue de la scène jazz belge. Acclamé par la presse, le groupe défends ce répertoire en live dans toute l’Europe, jusqu’au Japon. En 2019, les Berens ont célébré leur 10ème anniversaire avec la sortie de l’EP "Broensgebuzze" sur Sdban, accompagné d’une tournée événement dans des églises.

Le monde de la musique embrasse De Beren Gieren. Allemagne, Portugal, France, Norvège, Suisse, Luxembourg, Autriche, Italie, Espagne, Hongrie, Roumanie, Slovénie, Estonie, Maroc, Japon sont autant de pays qui les accueille à bras ouverts. Et c’est sans parler des grands festivals tels que North Sea Jazz, Trondheim Jazzfest, Jazz Middelheim, Ljubljana Jazz, Moers, Kanazawa Jazz Street, Eurosonic, 12 Points et Jazzahead! Bremen. Ils ont également été artistes en résidence du Centre d’art gantois Vooruit et ont décroché trois prix, dont le premier prix, lors de Jazz Hoeilaart. Outre leur étroite collaboration avec Susana, De Beren Gieren ont aussi joué avec d’autres grands noms internationaux : Jan Klare, Jean-Yves Evrard, Ernst Reijseger, Joachim Badenhorst, Marc Ribot et Louis Sclavis.

(extrait du communiqué de presse)

Fulco Ottervanger (piano)

Lieven Van Pée (basse)

Simon Segers (batterie)