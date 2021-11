David Linx, un festin de duos

David Linx a invité un florilège d’artistes pour former toute une série de duos de luxe dans “Be My Guest” qui paraît chez Cristal / L’Autre Distribution. Un des grands albums de jazz vocal de l’année.

David Linx à la Une

“J’ai fait appel à un magnifique groupe de musiciens pour explorer et partager cette pensée ; des artistes que je respecte profondément et avec lesquel(le)s je partage une forte amitié et une vision commune du comment et du pourquoi faire de la musique. “

« Ce projet est venu à moi très naturellement tel un inventaire qui se réclame, un peu comme si je retournais à l’école. Il est un hommage à la transmission, à l’esprit de curiosité indissociable et indispensable à cet apprentissage par soi-même.

Ces duos sont une façon de continuer à évoluer encore et toujours et me rappellent ma jeunesse lorsque je me ruais sur tout ce que je ne connaissais pas, avec une curiosité qui est toujours intacte.

À une époque où dans les lieux d’enseignements artistiques les méthodes peuvent paraître prépondérantes (sans remettre en cause les contenus qui y sont enseignés), il me semble important de préserver et de développer, pour contrebalancer, la curiosité et le questionnement de l’artiste. C’est une façon de maintenir en vie cette flamme autodidacte, qui illumine et brûle de l’intérieur; pour simplement être ou devenir le témoin et le reflet de son époque.

Ce projet montre toute la richesse de l’environnement sonore dans lequel j’ai grandi. Pour mon père, Elias Gistelinck, fondateur du mythique festival Jazz Middelheim en Belgique (Anvers), grand compositeur et force tranquille aux côtés d’artistes comme Jeanne Lee et Ran Blake, Astor Piazzolla, Léo Ferré ou encore Sonny Rollins, il y avait de la bonne ou de la mauvaise musique, et ce indépendamment des styles et genres musicaux. J’ai toujours compris que ma patte devait être indépendante du style que je chantais ou jouais, ou plutôt, que le style dans toute son expression devait être le mien avant tout. Dans ce contexte un artiste devient politique de par son positionnement, son énergie et sa joie, sa décision et son excellence au-delà de toute dextérité technique. Au final tout est une question de rythme.

Parallèlement à la partie musicale du projet, j’ai demandé à des amis artistes contemporains d’illustrer ces duos à l’aide de vidéos, photos, dessins animés, sculptures et peintures. » - DAVID LINX

Bruxellois de culture mais parisien d’adoption, formé au contact de grands musiciens américains, David Linx est, sinon le plus grand (citation de Jazz Magazine), en tout cas l’un des plus formidables chanteurs de jazz que l’on puisse entendre, doublé d’un homme de scène au grand cœur !

Ses premiers succès discographiques sur le fameux Label Bleu à la fin des années 90, en tandem avec le pianiste Diederik Wissels, ont définitivement renouvelé le jazz vocal et inspiré toute une génération de musiciens.

David Linx a reçu récemment le prix Octave d’Honneur en Belgique pour l’ensemble de sa carrière, le prix Edison pour le meilleur album de l’année (Brel avec le Brussels Jazz Orchestra) et a été de nombreuses fois récompensé en France : prix Charles Cros, prix de l’Académie du Jazz, Victoires du Jazz.

Avec son dernier hommage à Jacques Brel avec le Brussels Jazz Orchestra, il gagnait haut la main un pari osé, celui de faire swinguer le répertoire du grand Jacques…

Ses collaborations avec Paolo Fresu, (Heartland) ou avec des musiciens tels que Armel Dupas, André Cecarelli, Guillaume de Chassy… comptent parmi les plus belles réussites du jazz actuel, dans une veine romantique et moderne à la fois.

« Skin In The Game » son dernier opus de compositions originales chantées en anglais, a réuni un combo de leaders avec Gregory Privat au piano, Chris Jennings à la contrebasse, Arnaud Dolmen à la batterie et en invité de luxe Manu Codjia à la guitare. Entre ballades et titres plus rythmés, deux morceaux agrémentés de poèmes dits par Marlon Moore rajoutent une couleur de plus et rappellent le premier sublime album réalisé par David Linx avec l’écrivain James Baldwin en 1987. « Skin In The Game », sorti en 2020 fut chaleureusement accueilli par les médias (Approved by Jazz Magazine, Choc Jazz Magazine) et vivement récompensé ( Les Victoires du Jazz 2019, l’Académie du Jazz, Coup de Cœur Charles Cros).

David Linx avec comme invités: Tigran Hamasyan - Or Solomon Hamilton De Holanda - Trevor Baldwin - Nguyên Lê - Eric-maria Couturier - Bart Quartier Diederik Wissels - Rani Weatherby - Peter Hertmans Gustavo Beytelmann - Marc Ducret - Ran Blake Theo Bleckmann - Magic Malik

Où écouter David Linx

A Paris (75) vendredi 19 novembre à 21h30 au Sunside pour la parution de "Be My Guest : The Duos Project"

David Linx (voix)

Gregory Privat (piano)