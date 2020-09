David Linx, pour l'amour du jeu

Pour son nouvel opus de compositions originales “Skin in the Game” qui paraît chez Cristal/Sony, David Linx a réuni une formation de leaders avec Gregory Privat au piano, Chris Jennings à la contrebasse, Arnaud Dolmen à la batterie et Manu Codjia en invité à la guitare.

De sa manière de phraser et de se placer, d’articuler chaque note, d’utiliser la voix dans toute sa tessiture et de vivre l’improvisation comme un soliste, jusqu’à sa façon de conserver l’âme du gospel, le mouvement du swing, l’indépendance du rythme sur le tempo et l’esprit du blues, tout son art relève profondément du jazz.

David Linx, qui a débuté la scène à 14 ans met « sa peau en jeu » pour ses 40 ans de carrière ! Après plus d’une trentaine d’albums en leader ou en duo avec le pianiste Diederik Wissels, le chanteur David Linx, on peut affirmer que David Linx est l’inventeur du « chanteur de jazz européen », et c’est, bien au delà de l’espace européen, l’un des plus formidables chanteurs de jazz que l’on puisse entendre.

Entre ballades et titres plus rythmés, deux morceaux agrémentés de poèmes dits par Marlon Moore rajoutent une couleur de plus à l’album et rappellent le premier sublime album réalisé par David Linx avec l’écrivain James Baldwin en 1987. « Kenny Clarke et Betty Carter buvaient du cognac dans des tasses et moi, j’étais assis entre eux deux. ». Peu de musiciens européens peuvent se targuer d’avoir de tels souvenirs lorsqu’ils évoquent leurs années de formation. Si le jazz a été une école pour David Linx, il a été une école de la vie, de la pensée et de l’exigence. À quatorze ans, son parrain, le saxophoniste Nathan Davis, le conduisait à Montreuil, près de Paris, chez Kenny Clarke, qui allait l’aider à consolider ses rudiments de batterie. Quelques années plus tard, c’est un autre expatrié africain-américain en France qui le prenait sous son aile alors même qu’adolescent, son œuvre lui était apparue comme une révélation : l’écrivain James Baldwin. Or, comme le dit un jour Baldwin lui-même à Dexter Gordon, qui posa un temps ses valises à Copenhague : « Hey, Dex, je viens de lire dans le journal que nous étions des “expatriés”, moi qui croyais simplement que nous vivions en Europe ! »

Il y a de l’ironie dans la réponse de Baldwin, auteur dont on redécouvre la pensée et le refus des évidences et des raccourcis bon teint, mais sous l’ironie, quelque chose de si juste sur la manière dont les Européens ont fantasmé le jazz et, au-delà, la condition de ceux qui l’ont inventé. Comme si vivre ailleurs que sur leur terre de naissance était nécessairement pour ces hommes le signe d’un renoncement et d’un exil ; comme si le jazz ne pouvait se vivre et se jouer que dans les limites des caricatures que l’on projette à son encontre avec, parfois, les meilleures intentions. Comme le disait Baldwin au jeune Linx dans sa maison de Saint-Paul-deVence où il avait trouvé refuge, « le timbre n’est ni blanc ni noir ; il est le résumé d’une vie. »

Ce disque n’est pas le résumé de la vie de David Linx mais il ne saurait être autrement que traversé d’élans autobiographiques, comme tous ceux que le chanteur a signés. Si son titre renvoie à l’intime et à ce qui constitue l’enveloppe qui nous rend perméable au monde — notre peau — c’est que chanter a toujours été l’affaire de son existence, avec une attention toute particulière au sens des mots. Entre 1986 et 1990, il mit, ne l’oublions pas, toute son énergie à mener à son terme la publication de « A Lover’s Question », coréalisé avec le guitariste Pierre Van Dormael, ce disque sans égal dans la carrière de James Baldwin dans lequel l’écrivain récite ses propres poèmes, accompagné, entre autres, de Steve Coleman, Toots Thielemans, Byard Lancaster et David Linx lui-même.

De sa fréquentation personnelle des grands du jazz et de la pensée de Baldwin, de leur proximité et de leur affection, Linx a non seulement tiré la confiance d’exister mais il a surtout appris l’exigence d’être lui-même. Singer ceux qu’il n’était pas aurait été la pire des insultes. Renoncer à ce qu’il aimait chez eux aurait été la pire des trahisons. Avec une opiniâtreté et une persévérance qui sont tout à son honneur, David Linx a inventé cette chose qui n’avait pas véritablement d’antériorité avant lui, au point d’avoir été longtemps une sorte d’hapax dans le monde de la musique : un chanteur de jazz européen. De sa manière de phraser et de se placer, d’articuler chaque note, d’utiliser la voix dans tout son ambitus et de vivre l’improvisation comme un soliste, jusqu’à sa façon de conserver l’âme du gospel, le mouvement du swing, l’indépendance du rythme sur le tempo et l’esprit du blues, tout son art relève profondément du jazz sans qu’il ait eu besoin d’emprunter les oripeaux vocaux du genre, ni de prendre pour stylistique les clichés qu’on lui associe, et que tant d’épigones pensent suffisants pour prétendre accéder à cet art.

Chanter, donc, non pas à la manière d’untel ou d’une telle pour se croire légitime, mais bien prendre leur singularité en exemple afin de mieux trouver la sienne, a toujours été pour Linx bien plus qu’un simple exercice. Entouré de musiciens qui ont, eux aussi, choisi le jazz comme révélateur de leur expression sans pour autant renoncer à cette part d’identité qui est aussi ce qui les constitue — Gregory Privat, natif de la Martinique ; Chris Jennings, du Canada et Arnaud Dolmen de la Guadeloupe, ainsi que, sur certains titres, le guitariste Manu Codjia et Marlon Moore des États-Unis pour les parties spoken word — David Linx va chercher, au contact de la musique, entre soi et les autres, une manière de déployer son talent, de faire entendre sa voix, et de libérer pour le traduire en notes ce cri intérieur qui fait les grands artistes. Mettre sa peau en jeu n’est pas, pour lui, un vain mot. Qui ne l’entendrait pas à l’écoute de ce disque ? - Vincent Bessières

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter David Linx

A Paris (75) lundi 12 octobre à 21h au New Morning

David Linx (voix)

Gregory Privat (piano)

Chris Jennings (basse)

Arnaud Dolmen (batterie)

Invité :

Manu Codjia (guitare)