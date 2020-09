David Krakauer & Kathleen Tagg, le souffle et les marteaux

David Krakauer (clarinette) et Kathleen Tagg (piano et « piano orchestral ») publient “Breath & Hammer” sur leur propre label Table Pounding/L’Autre Distribution. Au carrefour du jazz, des musiques classique et klezmer et de l’expérimentation. Avec eux, c’est déjà demain.

Le Wall Street Journal déclare que "David Krakauer est un clarinettiste tellement expressif, qui passe si facilement d'un genre à l'autre, que l'on pourrait presque penser qu'il n'y a pas de différence notable entre le jazz, le klezmer et la musique classique formelle". La description convient aux deux partenaires et laisse entrevoir le fil conducteur de chaque projet qu'ils entreprennent : favoriser les liens humains par une musique qui transcende toutes les frontières stylistiques et culturelles.

Le clarinettiste américain David Krakauer, nominé aux Grammy, figure incontournable du renouveau de la musique klezmer et par ailleurs soliste de musique classique, et Kathleen Tagg, pianiste, compositrice, arrangeuse et productrice, sortent “Breath & Hammer” sur leur propre label Table Pounding Records.

Cet album, véritable performance électro-acoustique met en lumière les approches innovantes du duo sur leurs instruments respectifs, présente à la fois des compositions originales et des arrangements de musiques de certains de leurs amis proches. “Breath & Hammer” est évidemment à la confluence de plusieurs courants musicaux, résultant des solides références des deux artistes en tant que musiciens classiques, mais aussi des années de David Krakauer en tant qu'innovateur klezmer, féru de jazz, compositeur, leader de groupes d'avant-garde. Kathleen Tagg, de son côté, a créé et joué pour la scène et le théâtre, et exercé ses compétences en tant que arrangeuse et productrice.

David Krakauer est né et a grandi dans le bouillon culturel de New York. Cet environnement a façonné sa sensibilité artistique incroyablement éclectique. Kathleen Tagg quant à elle, a grandi dans l'Afrique du Sud de l'apartheid où il lui était interdit de communiquer avec ses voisins issus d'une autre origine raciale. Elle atteint sa majorité au moment de la transition vers la démocratie et l'exhortation de Nelson Mandela à ce que tous les sud-africains apprennent la langue de l'autre. Cette expérience a eu un effet en profondeur sur elle en tant que personne et musicienne. Avec presque vingt ans passés ensuite à New York, cela a façonné sa vision du monde.

Comme pour tous ses précédents albums, Kathleen Tagg a produit “Breath & Hammer”, que David Krakauer décrit comme "une tapisserie médiévale de la taille d'un appartement, composée d'échantillons de la taille des ongles". Parmi les compositeurs qui ont contribué au projet, on trouve le saxophoniste new-yorkais John Zorn, le clarinettiste syrien Kinan Azmeh, le percussionniste cubain Roberto Rodriguez, l'accordéoniste américain Rob Curto et l'accordéoniste moldave et spécialiste du klezmer Emil Kroitor, en plus de David Krakauer et Kathleen Tagg eux-mêmes.

Cet album a été créé à partir des enregistrements de milliers de sons de clarinette et de piano provenant de David Krakauer et Kathleen Tagg, mixés avec des techniques de jeu étendues afin de créer un paysage quasi-orchestral à grande échelle. Aucun autre instrument ou sample n'est utilisé, et bon nombre de morceaux sont composés de 40 couches voire plus de "piano orchestral" et de clarinette pré-enregistrés. L'auditeur est embarqué dans un voyage qui est à la fois universel mais aussi très intimement lié aux deux créateurs. Avec leurs propres morceaux, les artistes font écho à un certain héritage culturel : un air de forró brésilien de Curto lancé sur un "set de percussions" (fait de samples de piano) inspiré par des musiciens traditionnels nigérians tel un clin d'œil aux liens entre la musique du Brésil et de l'Afrique de l’Ouest ; un danzón issu de la collection de musique juive cubaine imaginaire de Rodriguez ; l'évocation obsédante de la notion de foyer et du sentiment d’appartenance d’Azmeh ; ou encore deux morceaux du corpus Book of Angels de Zorn et l'ode poignante de Kroitor à sa patrie.

Lors des concerts, les techniques de jeu étendues, les boucles et les samples de “Breath & Hammer” sont galvanisés par un flux vidéo immersif à plusieurs caméras créé par l'artiste vidéo Jesse Gilbert, basé à Los Angeles, permettant au public de voir de près et en temps réel les styles de jeu peu orthodoxes du duo. Une conception vidéo élargie, projetée sur un hexagone translucide de grilles entourant les artistes, a été créée à la Pierre Boulez Saal à Berlin et a été présentée en avant-première avec des intermèdes sonores spatialisés nouvellement composés au printemps dernier sous le nom de “Breath & Hammer II : Les liens qui nous unissent”.

