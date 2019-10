Dave Holland, Zakir Hussain, Chris Potter, le trio souffle l'espoir

Au sommaire aujourd'hui

“Good Hope” est un album magistralement conçu par trois géants de la musique américaine et indienne. Trois des meilleurs au monde sur leurs instruments respectifs. Trois des arrangeurs et compositeurs les plus sophistiqués.

Issu d'une intuition de Zakir Hussain pour former ce groupe sous le nom de "Crosscurrents", le trio est construit sur un amour et un respect mutuels pour le jeu de chacun et l'intégration subtile de différents univers et approches différentes de la musique pour former un tout cohérent.

Zakir Hussain est un véritable maître de la tradition classique indienne, son jeu de tablas est instantanément. reconnaissable. Refusant de se limiter à la musique de son pays natal, au fil des années, il s'est lancé dans l'aventure du une multitude de collaborations qui transcendent les frontières, dont Shakti, qu'il a fondée avec John McLaughlin et L. Shankar, Planet Drum avec Mickey Hart (des Grateful Dead) ou Sangam avec Charles Lloyd et Eric Harland.

Dave Holland, l'un des plus célèbres bassistes depuis qu'il a été choisi par Miles Davis, ne s'est jamais arrêté de se remettre en question. Sa carrière se définit par la quête de nouveaux contextes musicaux, de nouveaux échanges avec les meilleurs. Avec Crosscurrents, il a trouvé un autre groupe dans lequel ses instincts d'improvisateur et sa belle sonorité lui permettent de s'exprimer pleinement.

Chris Potter, qui a sorti son récent album “Circuits” sur Edition Records un peu plus tôt en 2019, est de la génération qui suit celle de Zakir Hussain et Dave Holland. Mais son langage musical, son intensité créative et la maîtrise de son instrument sont comparables à ceux de ses collègues. À l’aise sur presque tous les styles, tempos, harmonies ou situations rythmiques, la voix de Chris Potter est puissante et impressionnante. Pour Chris Potter, travailler avec ce groupe a été instructif : "Zakir Hussain faisait partie de la liste des personnes avec qui je rêvais de travailler, alors quand j'ai reçu l'appel il y a quelques années pour faire partie d'un projet qu'il mettait sur pied au SFJazz de San Francisco, qui comprenait aussi mon mentor et ami Dave Holland, j'étais totalement ravi. Nous avons fait quelques tournées avec un ensemble plus grand, qui comprenait d'autres musiciens indiens extraordinaires : Shankar Mahadevan au chant, Louiz Banks au piano, son fils Gino Banks à la batterie et Sanjay Divecha à la guitare. Le trio est né de cette formation plus importante, nous avons tourné en trio à l'été 2018 et avons décidé d'enregistrer en septembre. Je dois avouer que j'étais un peu nerveux à propos du trio puisque Zakir et Dave sont deux des maestros les plus étonnants sur la planète, c'est aussi un rôle très exposé pour le saxophone, et jouer avec seulement les tablas et la basse était un territoire sonore inconnu. Cependant, l’alchimie s'est tout de suite sentie et les différences musicales entre le jazz et la musique classique indienne se sont immédiatement effacées en jouant avec des musiciens pour qui l’écoute est primordiale. Ce fut une grande joie pour moi de faire partie de ce projet, et il réaffirme ma conviction dans le pouvoir de la musique pour rassembler des gens d'origines et de cultures différentes."

