Dave Holland, Kevin Eubanks & Obed Calvaire, autres rivages

Sortie le 28 mai de “Another Land”, la suite des aventures de Dave Holland, sur la double étiquette Edition - Dare2 Records. En trio cette fois, avec le guitariste Kevin Eubanks et le batteur Obed Calvaire.

Pour Dave Holland, la création du label Dare2 a été une évolution dans son parcours, comme il l'explique : "C'était un de mes objectifs à long terme de créer un label pour la sortie de mes propres projets d'enregistrement. En 2004, avec l'aide et les conseils de ma fille Louise, nous avons créé Dare2 Records pour pouvoir conserver la propriété des enregistrements originaux et avoir davantage de contrôle sur le calendrier, la production, la présentation et le marketing des sorties ".

L'histoire de Dave Holland, son impact et sa présence sur la scène mondiale du jazz sont monumentaux. L'appel, désormais célèbre, de Miles Davis en 1968 pour l’inviter à rejoindre son groupe, après l'avoir vu jouer au Ronnie Scott's, a donné le coup d'envoi d'une exploration créative qui dure depuis 50 ans. Il a collaboré avec de nombreux grands noms de cette musique, dont Keith Jarrett, Anthony Braxton, Sam Rivers, Kenny Wheeler, Hank Jones, Herbie Hancock, Pat Metheny, Chick Corea, Steve Coleman et, bien sûr, Miles lui-même.

La production de Dave Holland sur ECM, depuis ses débuts en 1972 jusqu'en 2003, comprend certains des albums les plus influents publiés sur le label allemand et lui a permis de se constituer un public attaché à sa technique virtuose et son sens rythmique et admiratif de son approche ouverte des styles et des sons. Le monde d'aujourd'hui est incroyablement différent et la mission du label Edition, qui consiste à "soutenir et améliorer la vision de ses artistes", sera primordiale pour aider Dave Holland à naviguer dans les méandres de la prochaine période de sa carrière discographique et à atteindre de nouveaux publics.

Dare2, comme son nom l'indique, a été une démarche courageuse pour un artiste établi qui s'est lancé dans la gestion d'un label indépendant et le contrôle total de ses enregistrements. Ce modèle a bien servi le bassiste au cours des 15 années précédentes, lui donnant la liberté de sortir les disques dont il avait besoin et le pouvoir de contrôler son destin discographique. Aujourd'hui, dans un monde en mutation, un nouveau modèle est nécessaire et la collaboration de Dave Holland avec Edition Records renforcera les avantages de la production et du contrôle indépendants avec la vision supplémentaire du staff de Edition pour naviguer dans les complexités de la musique dans le monde numérique et atteindre de nouveaux publics.

“En 2019, Edition Records a sorti l'album 'Good Hope' de The Crosscurrents Trio, un groupe codirigé par Zakir Hussain, Chris Potter et moi-même. Travailler avec Edition Records et son patron Dave Stapleton a été une expérience très positive et j'ai été particulièrement impressionné par la qualité de leur production et l'utilisation de stratégies créatives adaptées au marché actuel. Les discussions concernant une collaboration entre Edition et Dare2 ont abouti à un accord pour travailler ensemble sur de futures sorties, aussi bien de nouveaux enregistrements que d'enregistrements d'archives. Je me réjouis de ce nouveau partenariat".

Dave Holland sort ce nouvel enregistrement, “Another Land” double LP, CD et numérique, avec Kevin Eubanks et Obed Calvaire, marquant le début de ce nouvel accord et la poursuite de sa relation avec Edition après la sortie de “Good Hope” en 2019 avec Zakir Hussain et Chris Potter.

Pour Edition, c'est un moment important comme l'explique Dave Stapleton : "Je me souviens avoir entendu la musique de Dave pour la première fois il y a plus de 20 ans. Cet album particulier était 'Live at Birdland' sur ECM, et en tant que jeune musicien assoiffé d'explorer et d'apprendre, j'ai été captivé par le groove fluide et l'interaction de ce grand quintet. Depuis, je me suis rendu compte que c'est l'absorption de la musique que j'ai entendue qui a défini l'étendue de la musique avec laquelle Edition a travaillé au cours des 12 dernières années. Le partenariat avec Dare 2 et Dave Holland marque un moment important dans notre parcours. Les valeurs que nous partageons et la musique que nous aimons s'accordent parfaitement. C'est incroyablement excitant d'appeler Edition sa nouvelle maison et de travailler en étroite collaboration avec lui pour atteindre de nouveaux publics et naviguer dans les complexités du monde dans lequel nous vivons".

À l'approche de son 75e anniversaire en 2021, le statut légendaire de bassiste, de compositeur, d'arrangeur et de chef d'orchestre de Dave Holland est fermement ancré dans l'histoire du jazz.

