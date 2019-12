Dave Douglas, l'engagement positif

Au sommaire aujourd'hui

“Engage” est une suite logique de ”Uplift”, la série de compositions de 2018 dédiée à l'action positive. Nous restons en contact avec tous les organismes et toutes les causes évoquées dans ces albums engagés. Le public a répondu présent en 2018, et nous espérons que cette tendance se maintiendra. Nous devons nous engager pour sauver notre environnement, renforcer l’égalité, nos connaissances et notre humanisme. J'espère que le plus grand nombre se sentira impliqué et engagé dans ce travail. Écrire et interpréter ces pièces me rappelle de ne pas m'embourber dans la critique négative pour rester positif et engagé par la musique au quotidien.

Dave Douglas

Jazz Culture article Jazz Culture : The Sound Before The Fury

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Hank Crawford - Three Classic Albums

S’engager : optimisme + action + communauté.

Nous creusons cet optimisme musical dans chacun des morceaux. La règle de composition consiste à tous les bâtir à partir de triades majeures. Chacune des douze pièces de “Engage” aborde cela d'une manière différente, et elles ont été imaginées pour cet ensemble à l’esprit particulièrement collaboratif : Anna Webber (flûtes alto et basse, saxophone ténor), Tomeka Reid (violoncelle), Jeff Parker (guitare), Nick Dunston (basse) et Kate Gentile (batterie).

Sur certaines des pièces, nous sommes rejoints par les trompettistes Dave Adewumi et Riley Mulherkar.

À mi-mandat, en 2018, les électeurs américains ont rejeté une politique de racisme, d'alarmisme, de déréglementation et de dégradation de l'environnement. Il est temps de noyer la toxicité de la présidence de Trump avec une musique destinée à engager tous ceux qui sont impatients d'entendre un changement.

Dave Douglas

