Dave Brubeck (9/10) : Bravo Brubeck !

Dave Brubeck, Take 100 - Un grand portrait en 10 épisodes.

Cent ans ! Le « monument » Dave Brubeck était né le 6 décembre 1920 et nous a quitté la veille de son 90ème anniversaire, le 5 décembre 2012. Pour célébrer son centenaire, et surtout mettre en lumière la dimension d’innovateur de Dave Brubeck, Alex Dutilh s’appuie sur une interview que lui avait accordé le pianiste en octobre 2009, chez lui, dans sa « maison de musique » de Norwalk, dans le Connecticut.

La relation privilégiée à Darius Milhaud, dont il fut l’élève, les années de vache enragée sur la West Coast, l’invention par son épouse Iola (72 ans de mariage...) des tournées dans les universités, son rôle de militant de l’égalité raciale dans l’Amérique des années McCarthy, ses innovations rythmiques, la « diplomatie par le jazz » de sa tournée des Real Ambassadors avec Louis Armstrong, sa relation télépathique avec Paul Desmond et un quartet qui dura 17 ans, la transmission à ses fils… Autant de chapitres illustrés par une sélection de repères dans son immense discographie.

Et en guise de cadeau de nouvelle année, la série de conclura par un concert inédit de son quartet à Stockholm en 2004 avec un éblouissant Bob Militello dans le rôle du saxophoniste.

Episode 9 : Bravo Brubeck !

Le titre est emprunté à un album du pianiste et compositeur que nous avons entendu dans le 4ème épisode de la série. Il est simplement parfait pour parcourir quelques-uns des enregistrements préférés de Dave Brubeck, ceux des chemins de traverse, plus secrets et insolites que les riches heures de son quartet. Musiques de ballet, rencontres au sommet avec quelques vieux lions et jeunes fauves, ou des vocalistes qui fleurent bon l’essence du jazz. Parcours en zigzag sur des jardins secrets. Soit un Brubeck qui nous confierait à vois basse « je ne suis pas celui que vous croyez ! »

Programmation musicale

Dave Brubeck « Time In »

Lost Waltz (Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Columbia 5128942/3

Dave Brubeck « Time In »

Softly, William, Softly (Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Columbia 5128942/3

Dave Brubeck « Summit Sessions »

Non-Sectarian Blues (Charles Mingus)

Dave Brubeck (piano)

Charles Mingus (contrebasse)

CBS 64377

Dave Brubeck « Brubeck and Rushing »

There'll Be Some Changes Made (B. Higgins, B. Overstreet)

Jimmy Rushing (voix)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Columbia CK65727

Dave Brubeck « Time Changes »

Elementals (Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Orchestre dirigé par Ray Wright

Columbia 512894 2

Dave Brubeck « Young Lions & Old Tigers »

Joshua Redman (Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Joshua Redman (saxophone ténor)

Jack Six (contrebasse)

Randy Jones (batterie)

Telarc 83349

Dave Brubeck « Time Out »

Kathy’s Waltz (Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Columbia 88697373 985229

Dave Brubeck « Time Out »

Three to GetReady (Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Columbia 88697373 985229

Dave Brubeck, Carmen McRae« Vocal Encounters »

Take Five (Paul Desmond)

Carmen McRae (voix)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Columbia CK 61551