Dave Brubeck (7/10) : Paul est virginal

Dave Brubeck, Take 100 - Un grand portrait en 10 épisodes.

Cent ans ! Le « monument » Dave Brubeck était né le 6 décembre 1920 et nous a quitté la veille de son 90ème anniversaire, le 5 décembre 2012. Pour célébrer son centenaire, et surtout mettre en lumière la dimension d’innovateur de Dave Brubeck, Alex Dutilh s’appuie sur une interview que lui avait accordé le pianiste en octobre 2009, chez lui, dans sa « maison de musique » de Norwalk, dans le Connecticut.

à lire aussi article Dave Brubeck, jazzman improbable au succès immense

La relation privilégiée à Darius Milhaud, dont il fut l’élève, les années de vache enragée sur la West Coast, l’invention par son épouse Iola (72 ans de mariage...) des tournées dans les universités, son rôle de militant de l’égalité raciale dans l’Amérique des années McCarthy, ses innovations rythmiques, la « diplomatie par le jazz » de sa tournée des Real Ambassadors avec Louis Armstrong, sa relation télépathique avec Paul Desmond et un quartet qui dura 17 ans, la transmission à ses fils… Autant de chapitres illustrés par une sélection de repères dans son immense discographie.

à réécouter AUDIO 1h émission Les légendes du jazz Dave Brubeck à Paris en 1972 (1/2)

Et en guise de cadeau de nouvelle année, la série de conclura par un concert inédit de son quartet à Stockholm en 2004 avec un éblouissant Bob Militello dans le rôle du saxophoniste.

Episode 7 : Paul est virginal

Bien sûr, il y a un Dave Brubeck sans Paul Desmond. Et un Paul Desmond sans Dave Brubeck. Mais l’accord de cette incomparable sonorité de saxophone alto - la fluidité et la limpidité du miel d’acacia (lui disait qu’il sonnait comme un Dry Martini…) – avec l’originalité du répertoire à la cambrure « chambrée » du pianiste est un must. Une harmonie des contraires. Paul Desmond faisait littéralement partie de la famille des Brubeck, parrain du fils ainé, oncle des autres. De 1951 à 1968, puis régulièrement en invité de tournées en compagnies de Gerry Mulligan ou des fils Brubeck.

En 1975, Dave et Paul enregistrent face à face « The Duets », une ode au temps retrouvé, L’année suivante, pour les 25 ans de son association avec Dave Brubeck, Paul Desmond (1924-1977) enchaine pas moins de 25 concerts en 25 jours avec le quartet « classique » reconstitué.

À ÉCOUTER Dave Brubeck : interview intégrale en VO

Programmation musicale

Dave Brubeck, Paul Desmond « Brubeck & Desmond, 1975 : The Duets »

Koto Song (Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Verve 602527 068633

Dave Brubeck, Paul Desmond « Brubeck & Desmond, 1975 : The Duets »

Balcony Rock (Paul Desmond, Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Verve 602527 068633

Dave Brubeck « Brubeck Time »

Audrey (Dave Brubeck, Paul Desmond)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Bob Bates (contrebasse)

Joe Dodge (batterie)

Columbia 88697491932

Dave Brubeck « Jazz : Red Hot & Cool »

Fare TheeWell, Annabelle (M. Dixon, A. Wrubel)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Bob Bates (contrebasse)

Joe Dodge (batterie)

Columbia CK 61468

Dave Brubeck« Gone With The Wind »

The Lonesome Road (G. Austin, N. Shilkret)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

CBS 4509842

Dave Brubeck « BuriedTreasures »

Koto Song (Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Columbia CK65777

Dave Brubeck « BuriedTreasures »

Take Five (Paul Desmond)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Columbia CK65777

Dave Brubeck« Their Last Time Out »

You Go To My Head (H. Gillespie, J.F. Coots)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Columbia 88697815622