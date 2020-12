Dave Brubeck (6/10) : La permanence du time

Dave Brubeck, Take 100 - Un grand portrait en 10 épisodes.

Cent ans ! Le « monument » Dave Brubeck était né le 6 décembre 1920 et nous a quitté la veille de son 90ème anniversaire, le 5 décembre 2012. Pour célébrer son centenaire, et surtout mettre en lumière la dimension d’innovateur de Dave Brubeck, Alex Dutilh s’appuie sur une interview que lui avait accordé le pianiste en octobre 2009, chez lui, dans sa « maison de musique » de Norwalk, dans le Connecticut.

La relation privilégiée à Darius Milhaud, dont il fut l’élève, les années de vache enragée sur la West Coast, l’invention par son épouse Iola (72 ans de mariage...) des tournées dans les universités, son rôle de militant de l’égalité raciale dans l’Amérique des années McCarthy, ses innovations rythmiques, la « diplomatie par le jazz » de sa tournée des Real Ambassadors avec Louis Armstrong, sa relation télépathique avec Paul Desmond et un quartet qui dura 17 ans, la transmission à ses fils… Autant de chapitres illustrés par une sélection de repères dans son immense discographie.

à réécouter AUDIO 1h émission Les légendes du jazz Dave Brubeck à Paris en 1972 (1/2)

Et en guise de cadeau de nouvelle année, la série de conclura par un concert inédit de son quartet à Stockholm en 2004 avec un éblouissant Bob Militello dans le rôle du saxophoniste.

Episode 6 : La permanence du time

Au commencement était le rythme. Celui du battement cardiaque. Le père de Dave Brubeck tenait un ranch du côté de San Francisco, la complexité rythmique des pas des chevaux allait décider de la passion du pianiste pour les rythmes impairs et en faire un innovateur majeur du jazz. Les titres de ses albums sont explicites de ces explorations : « Brubeck Time », « Time Out », « Time in Outer Space », « Time Further Out », « Time Changes ».

Dave Brubeck a également réalisé quelques fascinantes rencontres ponctuelles avec Lee Konitz, Anthony Braxton et Roy Haynes ensemble, avec le trompettiste Roy Hargrove ou le contrebassiste Christian McBride qui explicitent le soutien sans faille que lui porta toujours la communauté des jazzmen afro-américains, alors même que la critique européenne fit parfois la fine bouche sur ses capacités pianistiques : il fut le grand jazzman blanc qui imposa le rythme au premier plan de sa musique. Un héritage précieux.

À ÉCOUTER Dave Brubeck : interview intégrale en VO

