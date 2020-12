Dave Brubeck (4/10) : les impressions d'un globe-trotter

Dave Brubeck, Take 100 - Un grand portrait en 10 épisodes.

Cent ans ! Le « monument » Dave Brubeck était né le 6 décembre 1920 et nous a quitté la veille de son 90ème anniversaire, le 5 décembre 2012. Pour célébrer son centenaire, et surtout mettre en lumière la dimension d’innovateur de Dave Brubeck, Alex Dutilh s’appuie sur une interview que lui avait accordé le pianiste en octobre 2009, chez lui, dans sa « maison de musique » de Norwalk, dans le Connecticut.

La relation privilégiée à Darius Milhaud, dont il fut l’élève, les années de vache enragée sur la West Coast, l’invention par son épouse Iola (72 ans de mariage...) des tournées dans les universités, son rôle de militant de l’égalité raciale dans l’Amérique des années McCarthy, ses innovations rythmiques, la « diplomatie par le jazz » de sa tournée des Real Ambassadors avec Louis Armstrong, sa relation télépathique avec Paul Desmond et un quartet qui dura 17 ans, la transmission à ses fils… Autant de chapitres illustrés par une sélection de repères dans son immense discographie.

Et en guise de cadeau de nouvelle année, la série de conclura par un concert inédit de son quartet à Stockholm en 2004 avec un éblouissant Bob Militello dans le rôle du saxophoniste.

Les Jazz Impressions d’un globe-trotter

Réduire Dave Brubeck à son groupe avec Desmond, Wright et Morello, ce serait exactement comme réduire Coltrane aux années de son quartet avec McCoy Tyner, Jimmy Garrison et Elvin Jones. Un sommet certes, mais on aurait tort de ne pas pousser la randonnée sur les pentes voisines. Surtout que dans le cas de Brubeck, on est face à un concepteur de musique qui ne garde jamais les deux pieds dans le même sabot, toujours en recherche. Notamment en initiant une série d’albums, « Impressions of… », où il réalise un dialogue avec d’autres cultures, bien avant la vogue des amours entre jazz et world music.

Programmation musicale

Dave Brubeck « La Fiesta de la Posada »

God's Love (Made Visible) (Dave Brubeck, Iola Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Richard Davis (contrebasse)

Mel Lewis (batterie)

Lee Arellano (percussions)

The Dale Warland Singers

The St. Paul Chamber Orchestra

Edith Norberg's Carillon Choristers

Phyllis Bryn-Julson (soprano)

Gene Tucker (ténor)

Jake Gardner (baryton)

John Stephens (basse)

Dennis Russell Davies (direction)

Columbia CK64669

Dave Brubeck « La Fiesta de la Posada »

La Piñata (Dave Brubeck, Iola Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Richard Davis (contrebasse)

Mel Lewis (batterie)

Lee Arellano (percussions)

The Dale Warland Singers

The St. Paul Chamber Orchestra

Edith Norberg's Carillon Choristers

Phyllis Bryn-Julson (soprano)

Gene Tucker (ténor)

Jake Gardner (baryton)

John Stephens (basse)

Dennis Russell Davies (direction)

Columbia CK64669

Dave Brubeck « Bravo! Brubeck »

La Paloma Azul (trad. Mexique, arr. Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (alto saxophone)

Gene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Salvatore Aguerros (percussions)

Dave Brubeck « Jazz Impressions of the USA »

Ode To a Cowboy (Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (alto saxophone)

Norman Bates (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Gambit 69308

Dave Brubeck « Jazz Impressions of Eurasia »

Nomad (Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (alto saxophone)

Joe Benjamin (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Columbia CK 48531

Dave Brubeck « Jazz Impressions of Japan »

Tokyo Traffic (Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (alto saxophone)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Columbia CK 65726

Dave Brubeck « Jazz Impressions of Japan »

Koto Song (Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (alto saxophone)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Columbia CK 65726

Dave Brubeck « Jazz Impressions of New York »

Winter Ballad (Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (alto saxophone)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Columbia CK 65726

Dave Brubeck « Jazz Impressions of New York »

Upstage Rumba (Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (alto saxophone)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

CMS 4669712MS

Dave Brubeck « A Dave Brubeck Christmas »

ThSanta Claus is Coming to Town (J. Fred Coots, Haven Gillespie)

Dave Brubeck (piano)

Telarc CD-83410