Dave Brubeck (3/10) : la tournée des campus

Dave Brubeck, Take 100 - Un grand portrait en 10 épisodes.

Cent ans ! Le « monument » Dave Brubeck était né le 6 décembre 1920 et nous a quitté la veille de son 90ème anniversaire, le 5 décembre 2012. Pour célébrer son centenaire, et surtout mettre en lumière la dimension d’innovateur de Dave Brubeck, Alex Dutilh s’appuie sur une interview que lui avait accordé le pianiste en octobre 2009, chez lui, dans sa « maison de musique » de Norwalk, dans le Connecticut.

La relation privilégiée à Darius Milhaud, dont il fut l’élève, les années de vache enragée sur la West Coast, l’invention par son épouse Iola (72 ans de mariage...) des tournées dans les universités, son rôle de militant de l’égalité raciale dans l’Amérique des années McCarthy, ses innovations rythmiques, la « diplomatie par le jazz » de sa tournée des Real Ambassadors avec Louis Armstrong, sa relation télépathique avec Paul Desmond et un quartet qui dura 17 ans, la transmission à ses fils… Autant de chapitres illustrés par une sélection de repères dans son immense discographie.

Et en guise de cadeau de nouvelle année, la série de conclura par un concert inédit de son quartet à Stockholm en 2004 avec un éblouissant Bob Militello dans le rôle du saxophoniste.

Episode 3 : La tournée des campus

Quand le fameux quartet est-il né ? Pas d’emblée en tout cas. Entre 1951 et 1958, le pianiste va tâtonner pour trouver le bassiste et le batteur idéalement complémentaires. En 1956, au grand dam de Paul Desmond, et du bassiste d’alors, il embauchera le batteur Joe Morello : celui dont il rêvait pour jouer comme on respire les rythmes les plus complexes. Le contrebassiste Eugene Wright, n’arrivera, lui, qu’en 1959.

Dans l’intervalle, Iola Brubeck, l’épouse de Dave, a fait œuvre de pionnière, en imaginant les premières tournées musicales dans les universités universitaires. Succès fulgurant, mais il fallait y penser…

Programmation musicale

