Dave Brubeck (2/10) : l'art de l'essai

Dave Brubeck, Take 100 - Un grand portrait en 10 épisodes.

Cent ans ! Le « monument » Dave Brubeck était né le 6 décembre 1920 et nous a quitté la veille de son 90ème anniversaire, le 5 décembre 2012. Pour célébrer son centenaire, et surtout mettre en lumière la dimension d’innovateur de Dave Brubeck, Alex Dutilh s’appuie sur une interview que lui avait accordé le pianiste en octobre 2009, chez lui, dans sa « maison de musique » de Norwalk, dans le Connecticut.

La relation privilégiée à Darius Milhaud, dont il fut l’élève, les années de vache enragée sur la West Coast, l’invention par son épouse Iola (72 ans de mariage...) des tournées dans les universités, son rôle de militant de l’égalité raciale dans l’Amérique des années McCarthy, ses innovations rythmiques, la « diplomatie par le jazz » de sa tournée des Real Ambassadors avec Louis Armstrong, sa relation télépathique avec Paul Desmond et un quartet qui dura 17 ans, la transmission à ses fils… Autant de chapitres illustrés par une sélection de repères dans son immense discographie.

Et en guise de cadeau de nouvelle année, la série de conclura par un concert inédit de son quartet à Stockholm en 2004 avec un éblouissant Bob Militello dans le rôle du saxophoniste.

Episode 2 : L'art de l'essai

Avec ses camarades de la classe de Darius Milhaud au Mills College d’Oakland, Dave Brubeck allait monter un octet. Dans l’esprit des défricheurs sonores de la « West Coast ». Mais cela s’avérerait trop cher à faire tourner… Pour survivre, il garde seulement la contrebasse et la batterie (Ron Crotty et Cal Tjader) pour constituer un trio qui jouera des standards. Puis il va inviter le saxophoniste Paul Desmond à les rejoindre. Désormais, ces deux-là se sont trouvés. Pour longtemps.

Programmation musicale

Dave Brubeck « Cool Jazz, 1947-1949 »

You Go To My Head/Closing Theme (Coots, Gillespie / Brubeck)

Dick Collins (trompette)

Bob Collins (trombone)

Bill Smith (clarinette, saxophone basse)

Bob Cumming (saxophone alto)

Paul Desmond (saxophone alto)

David van Kriedt (saxophone ténor)

Dave Brubeck (piano)

Ron Crotty (contrebasse)

Cal Tjader (batterie)

Frémeaux 179

Cal Tjader « Milestones of a legend / CD 2 »

Indiana (B. MacDonald, J. Hanley)

Dave Brubeck (piano)

Ron Crotty (contrebasse)

Cal Tjader (batterie)

Intense Media 4053796003928

Dave Brubeck« At Storyville 1954 »

Give A Little Whistle / Oh, Lady Be Good (Harline, Washington / Gerschwin)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Lloyd Davis (batterie)

Fresh Sound 414

Dave Brubeck « First Definitions »

Frenesi (Dominguez, Charles, Russell)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Wyatt Reuther (contrebasse)

Herb Barman (batterie)

Saga 14

Dave Brubeck « First Definitions »

Look for the Silver Lining (J. Kern, B.G. De Sylva)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Wyatt Reuther (contrebasse)

Herb Barman (batterie)

Saga 14

Dave Brubeck « The Quintessence »

My Heart Stood Still (R. Rodgers, L. Hart)

Dave Brubeck (piano)

Frémeaux 282

Dave Brubeck « Southern Scene »

At the Darktown Strutter's Ball (S. Brooks)

Dave Brubeck (piano)

Eugene Wright (contrebasse)

Columbia 88697938812-7

Dave Brubeck « Indian Summer »

So Lonely (Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Telarc 83670

Dave Brubeck « The Quintessence »

Jeruvian (David van Kriedt)

Dick Collins (trompette)

Paul Desmond (saxophone alto)

David van Kriedt (saxophone ténor)

Bob Bates (contrebasse)

Joe Dodge (batterie)

Frémeaux 282

Dave Brubeck « The Quintessence »

In Your Own Sweet Way (Dave Brubeck)

Paul Desmond (saxophone alto)

Dave Brubeck (piano)

Norman Bates (contrebasse)

Joe Dodge (batterie)

Frémeaux 282

Dave Brubeck « The Quintessence »

Chorale (J. S. Bach)

Paul Desmond (saxophone alto)

David van Kriedt (saxophone ténor)

Dave Brubeck (piano)

Norman Bates (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Frémeaux 282