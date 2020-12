Dave Brubeck (1/10) : les leçons de Darius Milhaud

Dave Brubeck, Take 100 - Un grand portrait en 10 épisodes.

Cent ans ! Le « monument » Dave Brubeck était né le 6 décembre 1920 et nous a quitté la veille de son 90ème anniversaire, le 5 décembre 2012. Pour célébrer son centenaire, et surtout mettre en lumière la dimension d’innovateur de Dave Brubeck, Alex Dutilh s’appuie sur une interview que lui avait accordé le pianiste en octobre 2009, chez lui, dans sa « maison de musique » de Norwalk, dans le Connecticut.

La relation privilégiée à Darius Milhaud, dont il fut l’élève, les années de vache enragée sur la West Coast, l’invention par son épouse Iola (72 ans de mariage...) des tournées dans les universités, son rôle de militant de l’égalité raciale dans l’Amérique des années McCarthy, ses innovations rythmiques, la « diplomatie par le jazz » de sa tournée des Real Ambassadors avec Louis Armstrong, sa relation télépathique avec Paul Desmond et un quartet qui dura 17 ans, la transmission à ses fils… Autant de chapitres illustrés par une sélection de repères dans son immense discographie.

Et en guise de cadeau de nouvelle année, la série de conclura par un concert inédit de son quartet à Stockholm en 2004 avec un éblouissant Bob Militello dans le rôle du saxophoniste.

Episode 1 : Les leçons de Darius Milhaud

Au commencement du monde de Brubeck était un certain Darius Milhaud… La réédition de « Time Out », lors du cinquantenaire de son enregistrement (deux CD et un DVD) inclut des extraits inédits de concerts à Newport au début des sixties : le pianiste lui-même n’en revient pas du miracle de fluidité qui s’entend là. C’est en cela que ses expérimentations se sont imposées comme des évidences.

Dave Brubeck ou la révolution par la douceur.

Programmation musicale

Dave Brubeck « Time OutTakes »

Take Five (Paul Desmond)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Brubeck Editions 20200901

Dave Brubeck « Time Out »

St. Louis Blues (W. C. Handy)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Columbia 886973 985229

Dave Brubeck « Time OutTakes »

Blue Rondo a la Turk (Dave Brubeck)

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Eugene Wright (contrebasse)

Joe Morello (batterie)

Brubeck Editions 20200901

Leonard Bernstein « Bernstein : les jeunes années »

La Création du monde op. 81, Ouverture (Darius Milhaud)

Orchestre de chambre Victor

Leonard Bernstein (direction)

RCA 743219 870629

Dave Brubeck « The Quintessence »

How High the Moon (Brown, Kahn)

Dick Collins (trompette)

Bill Smith (clarinette)

Bob Cumming (saxophone alto)

Paul Desmond (saxophone alto)

David van Kriedt (saxophone ténor)

Dave Brubeck (piano)

Ron Crotty (contrebasse)

Cal Tjader (batterie)

Frémeaux 282

Dave Brubeck « The Quintessence »

Blue Moon (R. Rodgers, L. Hart)

Dave Brubeck (piano)

Ron Crotty (contrebasse)

Cal Tjader (batterie)

Frémeaux 282

Cleo Brown « Rhapsodies In Black »

(Lookie Lookie Lookie) Here Comes Cookie (Mack Gordon)

Cleo Brown (voix)

Perry Botkin (guitare)

Artie Bernstein (basse)

Gene Krupa (batterie)

Rhino R2 79874