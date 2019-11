Daniel Zimmermann, la réconciliation des contraires

Au sommaire aujourd'hui

Daniel Zimmerman à la Une

Et si l'existence n'était qu'une suite sans fin de choix binaires à effectuer entre deux chemins, tel un gigantesque circuit électrique ? Et si la musique et le jazz n'étaient pas faits que de blocs monolithiques, que nos parts de légèreté et d'ombre pouvaient cohabiter dans une même entité, réunies par l'esprit du jeu ?

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Jazz Expressions From the Italian Cinema (1963-1975)

Tromboniste du dernier groupe de Claude Nougaro, de Manu Dibango et Tony Allen, co‐leader avec Thomas De Pourquery d’un groupe jazz puis plus rock de 1997 à 2014, fondateur d’un trio avec Manu Codjia et Vincent Peirani pendant les années 2000, premier prix de soliste au Concours National de Jazz de La Défense en 2002, Daniel Zimmermann a été en 2014 le premier tromboniste nominé aux Victoires du Jazz suite à la parution de « Bone Machine ». Trois ans plus tard, « Montagnes Russes » (Label Bleu) réalisait un grand chelem des distinctions de la presse spécialisée.

Au fil des années, Daniel Zimmermann a développé un style profondément personnel, alliant l’expressivité originelle du trombone à un phrasé fluide et virtuose. Le son est clair, doux et perçant à la fois. Le discours, comme compositeur ou comme soliste, est celui d’unmélodiste avant tout, qui chante et cherche à aller droit au coeur.

Toujours avec le soutien de Label Bleu, voici « Dichotomie’s », une formation plus expérimentale, à l'instrumentation inédite, qui réunit aux côtés de Daniel Zimmermann, trois belles rencontres et fortes têtes du monde des musiques improvisées. Au piano, Benoît Delbecq, l’une des figures les plus singulières de ces vingt dernières années ; son jeu d’une grande poésie s’inspire aussi bien de la musique contemporaine que de l’électro. Saxophoniste virtuose et soliste hyper lyrique, Rémi Sciuto assume ici brillamment le rôle de bassiste au saxophone basse, pari osé sur une telle musique mais réussi. A la batterie enfin, le maître « es-polyrythmies » Franck Vaillant ne cesse de trouver de nouvelles formes d’expressions sonores.

La musique de l’ensemble se déplace au fil des jazz et des musiques dites "actuelles", passant les étiquettes à la moulinette pour obtenir une mixture bouillonnante et réjouissante, qui ne s’embarrasse d’aucune contrainte.

Où écouter Daniel Zimmermann

A Paris (75) mardi 03 décembre à 21h au Studio de l'Ermitage pour la parution de "Dichotomie's"

Daniel Zimmermann (trombone)

Benoît Delbecq (claviers)

Rémi Sciuto (saxophone)

Franck Vaillant (batterie)