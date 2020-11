Daniel Humair, les cuisines de la batterie

Duke Ellington

Up and Down, Up and Down (I Will Lead Them Up and Down)

Duke Ellingon. : compositeur, Billy Strayhorn. : compositeur, Duke Ellington & His Orchestra, Duke Ellington (piano, direction), 'Cat' anderson (trompette), Ray Nance (trompette), Clark Terry (trompette), Willie Cook (trompette), John Sanders (trombone), Britt Woodman (trombone), Quentin Jackson (trombone), Johnny Hodges (saxophone alto), Harry Carney (saxophone), Russell Procope (saxophone ), Jimmy Hamilton (saxophone ténor), Paul Gonsalves (saxophone ténor), Jimmy Woode (contrebasse), Sam Woodyard (batterie)