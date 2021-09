Daniel García, un madrilène sur la voie romaine

Avec "Vía de la Plata", le pianiste madrilène Daniel García s’aventure sur le chemin de ses origines, en trio et avec trois invités de marque

Dans "Vía de la Plata", Daniel García ne s'est pas contenté de creuser dans son héritage en tant qu'homme et musicien et d'en comprendre les vérités. Il a également trouvé le moyen de les exprimer avec une profonde émotions dans cet album.

Le pianiste madrilène Daniel García porte en lui un sens profond de l'histoire qui a fait de lui ce qu’il est. C'est en partie parce qu'il est né et a grandi à Salamanque, une ville chargée d'histoire, qui compte plusieurs sites archéologiques importants. Depuis le Moyen Âge, les apprentis prêtres ont promené leurs soutanes le long de la Calle Compañia, une rue du centre ville ombragée par de grands bâtiments baroques. La ville était également l'une des principales étapes de la Vía de la Plata ("la voie de l'argent"), une voie romaine reliant le nord au sud de la péninsule ibérique.

Clair, réfléchi et conscient de lui-même lorsqu'il parle, Daniel García comprend et se passionne pour ce que signifie cet ancien fil d'argent qui traverse son pays : la Vía de la Plata a donné à la péninsule son artère principale. Elle a également permis à l'Espagne de se rassembler pour la première fois, de se définir. L'Espagne est un creuset de cultures différentes, avec des influences celtiques et nordiques, celles de la Méditerranée orientale et de l'Afrique, mais aussi des Amériques. Vía de la Plata est un symbole vivant de la façon dont "tout cela se fond en Espagne", comme l'explique le pianiste. Et c'est ce qu'il a réussi à faire ici, musicalement parlant. La conscience qu’il a de ces différentes cultures qui ont façonné l'Espagne est omniprésente : les artistes invités sur l'album représentent des héritages musicaux de différents points de la boussole.

La star de la trompette Ibrahim Maalouf, né à Beyrouth, participe à deux morceaux, le morceau d'ouverture réfléchi, Canción del fuego fatuo (chanson du feu follet) de Manuel de Falla, et Silk Road, un aperçu alléchant de l'Orient. La charismatique clarinettiste Anat Cohen, qui a grandi en Israël et vit maintenant à New York, fait ses débuts sur ACT avec cet album. Elle produit une merveilleuse émotion et une cadence finale délicate et fugace sur Pai Lan, un air dédié à la femme de Daniel García, le titre étant le nom sous lequel elle (Belén) était connue lorsqu'elle vivait en Chine.

Un autre invité sur l'album est un autre espagnol, le guitariste Gerardo Núñez. Il est lui aussi fasciné par les liens entre le flamenco et le jazz. Dans cet album, une première collaboration, ils montrent une empathie naturelle, notamment dans Calima, du nom du vent qui transporte les tempêtes de sable du Sahara. Les autres membres du trio de Daniel García - Reinier Elizarde (basse), Michael Olivera (batterie) - sont originaires de Cuba. Garcia les a rencontrés sur la scène madrilène. Tous les trois ont la trentaine et sont des amis proches, tant sur scène qu'en dehors.

Daniel García est un défenseur militant du patrimoine musical de Salamanque. Dans le titre Vía de la Plata, avec ses échos enivrants de Ravel et du coupé-décalé camerounais, le pianiste et Anat Cohen échangent des fragments de mélodies de la charrada, une danse paysanne salamanquaise vieille de plusieurs siècles, et tout s'emboîte miraculeusement.

Cela fait maintenant dix ans que Daniel García est diplômé du Berklee College of Music de Boston où 'il a reçu l'enseignement et le mentorat de Danilo Pérez. Il se souvient que le grand pianiste panaméen l'a encouragé à approfondir la musique de son pays d'origine : "Tu dois faire la musique que tu ressens en toi. Ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est TOI !" C'est comme si ce conseil n'avait jamais disparu…

Daniel García (piano, Fender Rhodes & synthétiseur)

Reinier Elizarde “El Negrón” (basse acoustique)

Michael Olivera (batterie)

Invités

Ibrahim Maalouf (trompette)

Anat Cohen (clarinette)

Gerardo Núñez (guitare)