Daniel Erdmann, l'art et la bannière

Même sur le papier, cette combinaison de saxophone, de violon et de vibraphone semble audacieuse. Elle promet une sensibilité de musique de chambre et des timbres à multiples facettes, et suggère une couleur de son, de l'intimité ainsi que du dynamisme et des improvisations expressives. Surtout lorsque des musiciens de la trempe de Daniel Erdmann, Théo Ceccaldi ou Jim Hart sont à l'œuvre, des musiciens qui ont tous déjà imprimé leur marque dans le paysage du jazz en Europe.

En tant que musicien et compositeur, Daniel Erdmann a développé un son caractéristique et un idiome inimitable. Le timbre chaud et enraciné de son saxophone ténor et une palette expressive très variée, allant de mélodies claires aux modulations rauques et aux abstractions vacillantes, sont l'humus des différentes fleurs qui animent les projets du groupe d'Erdmann. Il a déjà fait preuve à plusieurs reprises d'un goût marqué pour les formations inhabituelles. Et passionnantes.

Le nom du groupe, Velvet Revolution, qui désignait à l'origine le coup d'État non violent de 1989 en Tchécoslovaquie, est ici le symbole d'un départ musical, d'un renouveau stylistique qui n'annule en rien l'histoire, mais qui crée de manière indéniable et très convaincante une forme originale et innovante. La puissance subversive de cette idée musicale vient de la furtivité plutôt que d'un chant effronté, ce qui lui permet de s’inscrire dans le long terme. En Allemagne, le premier album du trio, en 2016, “A Short Moment of Zero G”, a été récompensé par deux prix importants : en plus d'un jazz Echo, il a également reçu le Annual Prize of German Record Critics.

Cette fois-ci, Daniel Erdmann a en fait composé pour ses deux partenaires du groupe et leur personnalité. Grâce aux concerts de ces dernières années, tous trois interagissent de manière beaucoup plus intuitive, ce qui se traduit par une liberté individuelle encore plus grande et motive le trio à intensifier ses qualités rythmiques. De nombreux détails des compositions ont été formulés conjointement par le groupe, même en studio.

Sorti, comme le précédent par BMC (Budapest Music Center) et distribué par Socadisc, “Won't Put No Flag Out” est un album qui combine l'esprit de composition avec l'expression personnelle, un son et une attitude immédiatement identifiables. En tant que tel, le trio germano-franco-britannique est à la hauteur de son nom : une révolution de velours.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

