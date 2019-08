Dal Sasso Big Band, quand Margaux dégrafe son Palmer

Au sommaire aujourd'hui

À la tête de son big band, Christophe Dal Sasso retrace en musique deux siècles d’histoire de l’un des plus prestigieux vignobles de Bordeaux. Habitée par le souffle du jazz, cette suite pour big band restitue en onze tableaux la tumultueuse saga de Château Palmer.

Depuis 2010, tous les ans, Château Palmer, l’un des fleurons de l’appellation Margaux, organise un concert de jazz dans sa propriété, une création, à l’occasion du dévoilement de son nouveau millésime. L’édition 2014 de « Hear Palmer » fut d’autant plus significative qu’elle coïncidait avec les 200 ans de la propriété, achetée en 1814 par le général anglais Charles Palmer à qui elle doit son nom.

A l’occasion de ce bicentenaire, Thomas Duroux, le directeur général et œnologue, décida de commander au compositeur Christophe Dal Sasso une œuvre qui célèbre la longévité du domaine et retrace en musique quelques-uns des chapitres les plus marquants de sa tumultueuse histoire. Cette œuvre fleuve prend la forme d’une suite pour big band, aux nombreuses variations. Elle se développe dans un geste épique et majestueux, dramatisée par des interventions solistes éblouissantes, découpée en onze chapitres qui content la saga d’un terroir de prestige.

Considéré comme l’un des plus brillants arrangeurs de l’Hexagone, déjà auteur de cinq disques salués par la critique, formé par Ivan Jullien, Christophe Dal Sasso a reçu à ses débuts en 1992 le premier prix d’orchestre du Concours de jazz Heineken de Jazz à La Villette. Quatre ans plus tard, il crée un big band qui joue régulièrement dans les clubs parisiens, dont une partie du répertoire est immortalisée en 2002 sur son premier disque « Ouverture ». Enregistré en 2006, le second « Exploration » est cosigné avec le saxophoniste David Liebman qui, à la suite de cette expérience, lui a demandé d’orchestrer une série de pièces interprétées par l’Ensemble Intercontemporain (2009). Longtemps étroitement associé aux projets orchestraux des frères Belmondo, Christophe Dal Sasso a participé à la naissance de « Hymne au soleil » et au double album « Influence » avec le légendaire Yusef Lateef jusqu’à la rencontre avec le chanteur Milton Nascimento en passant par une orchestration remarquée de « A Love Supreme » de John Coltrane.

Compositeur à part entière, Christophe Dal Sasso est l’auteur de commandes pour l’Orchestre d’Auvergne (création pour deux pianos et orchestre à cordes en hommage à Gaudi en 2016, avec Baptiste Trotignon en soliste). Aux confins du jazz et du savoir-faire classique, il a signé « Les Nébuleuses » pour quintette de jazz et trio à cordes, sorti la même année. En 2019, il a ré-imaginé les arrangements du projet Bird With Strings Revisited en hommage à Charlie Parker, créé à la Philharmonie de Paris et repris au Festival de jazz de Ramatuelle.

Julien Alour (trompette, bugle)

Joël Chausse (trompette, bugle)

Quentin Ghomari (trompette, bugle)

Denis Leloup (trombone)

Jerry Edwards (trombone)

Bastien Stil (tuba)

Christophe Dal Sasso (flûte, direction)

Dominique Mandin (saxophone alto, flûte)

Sophie Alour (saxophone ténor, clarinette, flûte)

David El-Malek (saxophone ténor)

Thomas Savy (saxophone ténor, clarinette basse)

Pierre de Bethmann (piano)

Manuel Marchès (contrebasse)

Karl Jannuska (batterie)