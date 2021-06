Cyrille Aimée & Mickaël Valeanu, le temps de l'épure

Le répertoire de “I’ll Be Seeing You” de Cyrille Aimée et Michaël Valeanu qui paraît chez Daudel, retrace l’histoire commune de la chanteuse et du guitariste.

De Bye Bye Blackbird que jouaient Cyrille Aimée et Michaël Valeanu pour la première fois en duo à Minsk en Biélorussie en 2012, à How Deep is the Ocean qu’ils enregistraient en 2015 sur le disque « Hard To Cook » de Michaël Valeanu, chaque titre de cet album évoque un souvenir comme le disent si bien les paroles du titre éponyme de cet album.

Cyrille Aimée et Michaël Valeanu sont des compagnons de longue date. Depuis leur rencontre en 2010 à Brooklyn, ils ont enregistré et co- produit 4 albums et arpenté les scènes du monde entier. « I’ll Be Seeing You » est le résultat de toutes ces années de travail. Quoi de mieux en effet qu’un album en duo pour illustrer une profonde complicité musicale et humaine.

Il n’aura fallu qu’une journée de studio à Cyrille Aimée et Michaël Valeanu pour mettre en boîte l’album “I’ll be Seeing You”. À New York, en cette journée de décembre 2020 ils se sont retrouvés devant les micros de la même manière avec la spontanéité et le sens de l’improvisation dont ils font preuve depuis dix ans pour les publics de clubs et festivals sur tous les continents.

(extrait du communiqué de presse)