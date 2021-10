The Cookers, l'appétit vient en écoutant

The Cookers, le all-stars formé par Billy Harper, Eddie Henderson, George Cables, Cecil McBee, Billy Hart, David Weiss & Donald Harrison est de retour avec un sixième album enregistré pour le compte du label londonien Gearbox.

“Après plus de 12 années passées ensemble, le niveau déjà très élevé de musicalité de ces improvisateurs légendaires et vétérans ne cesse jamais d’augmenter, la preuve avec cette nouvelle mouture de leur musique exigeante et toujours aussi novatrice.”

Dans “Look Out!”, le formidable septet évoque l’esprit virulent, rentre-dedans, du milieu des années 60 avec une collection d’originaux post-bob bouillonnants marqués par la puissance et la virtuosité qu’on pourrait attendre des poids lourds du jazz aujourd’hui.

Alors que bon nombre des doyens représentants du jazz traditionnel sont à la tête de leur propre groupe, cette formation est l’une des seules à être composée de musiciens d’un tel calibre ayant fait le choix du collectif depuis ses débuts. Certains membres des Cookers ont passé le cap des 70 ans et jouent avec une vigueur et une maîtrise qui résultent d’une vie entièrement dédiée à la musique. Chaque chorus, chaque thème joué à l’unisson, chaque solo, chaque phase de question/réponse, est l’illustration parfaite de l’immense talent des musiciens, et peut-être plus encore, de leur cohésion.

Billy Harper, Eddie Henderson, George Cables, Cecil McBee et Billy Hart sont tous apparus durant l’exaltant milieu des années 60. Cette période a vu les contours du hard-bop se re-dessiner progressivement, et chacun de ces musiciens a apporté sa pierre à l’édifice, en intégrant quelques-uns des plus grands groupes de cette ère. Billy Hart et Eddie Henderson avec le groupe Mwandishi d’Herbie Hancock; Cecil McBee comme pilier de l’incroyable quartet de Charles Lloyd aux côtés de Keith Jarrett et Jack DeJohnette; Billy Harper a fait partie du dernier groupe de Lee Morgan, mais aussi du quartet de Max Roach et des Jazz Messengers d’Art Blakey; tandis que George Cables a été le pianiste de Sonny Rollins, Joe Henderson, Freddie Hubbard, Dexter Gordon et Art Pepper. Bien qu’ils soient issus d’une génération un peu plus récente, David Weiss et Donald Harrison sont également des experts en la matière, puisqu’ils ont eu l’occasion de faire leurs armes aux côtés de Bobby Hutcherson, Art Blakey, Freddie Hubbard, Charles Tolliver, Roy Haynes et Herbie Hancock.

Plus important encore, tous les membres des Cookers sont des leaders à part entière et ont enregistré pour des labels de référence tels que Strata East, Contemporary et India Navi

Mais ici, c’est bien l’indéniable pouvoir du travail d’équipe qui force l’admiration : ensemble, le groupe cumule 250 ans d’expérience dans le monde du jazz et a pris part à plus de 1000 enregistrements . Somalia, morceau exceptionnel de Billy Harper du début des années 90, est l’illustration par excellence d’un langage profondément ancré dans la tradition de la musique noire sacrée, mais qui renvoie aussi à une variété d’autres vocabulaires, notamment, celui des grooves et chants africains. Billy Harper y déploie un lyrisme majestueux construit sur un son d’acier et un phrasé extatique qui ont fait de lui l’un des plus notables héritiers de Coltrane des cinq dernières décenni