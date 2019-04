The Comet is Coming, la force du mystère

Au sommaire aujourd'hui

"The Comet is Coming vient détruire les illusions. Grâce à l'expérience transcendante de la musique, nous renouons avec l'énergie de la force de la vie dans l'espoir de manifester des réalités plus élevées dans de nouvelles constructions. Parce que la fin n'est que le début."

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Theon Cross jeudi 04 avril à 21h à la Petite Halle à Paris (75) dans le cadre du London Jazz Calling #3. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

Avec “Trust In The Life Force Of The Deep Mystery”, le groupe de jazz futuriste The Comet Is Coming du saxophoniste Shabaka Hutchings – finaliste du Mercury Music Prize, composent de la musique pour « ces temps de crise et de chaos ». Le titre de l’album se réfère à l’idée de “trouver un sens dans ce qui est insaisissable. Croire en l’existence d’une énergie primordiale.” Il questionne “Que signifie être humain ? ”. La musique de ce second album pour le label Impulse !, alterne spiritual-jazz, éruptions free jazz, groove électronique brûlant et balades stellaires transcendantales.

The Comet is Coming est la bande-son d’une apocalypse imaginaire. Quels sons survivraient après une catastrophe globale ? Qui dirigera les rescapés vers de nouveaux horizons sonores ?

Dans un entrepôt londonien en 2013 s’est tenue une rencontre entre trois cosmonautes musicaux, King Shabaka (Hutchings), Danalogue et Betamax. Ils ont coordonné leurs énergies pour construire un vaisseau suffisamment puissant pour transporter n’importe-qui dans l’hyper-espace si une telle catastrophe se produisait. Ensemble ils ont créé une musique inspirée des pionniers du son électro-cosmique Sun Ra, Frank Zappa, Jimi Hendrix ou Can. [site du Badaboum ]

A Paris (75) jeudi 04 avril à 20h au Badaboum

Danalogue (claviers/electronics)

Betamax (batterie)

King Shabaka (saxophone)